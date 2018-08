60 años de Michael Jackson, una leyenda que continúa viva

Michael Joseph Jackson murió hace nueve años pero está más vivo que nunca. El Rey del Pop habría cumplido hoy 60 años (nació el 29 de agosto de 1958) y sigue siendo una leyenda viva.

Su música sigue facturando. Luego de su muerte en 2009, Thriller fue el disco más vendido de la historia. Este puesto solo le sería arrebatado hace una semana.

Durante seis años la revista Forbes lo encumbró como la celebridad fallecida que más dinero generaba, y hace dos años obtuvo más de 800 millones de dólares en 12 meses.

Michael fue un cantante, compositor y bailarín norteamericano. Su carrera comenzó a los 11 años con The Jackson 5, la agrupación en la que cantaba junto a sus hermanos a mediados de los 70. Michael destacaba con sus movimientos y su dinámica voz.

También fue un pionero del videoclip. Thriller fue uno de los primeros de la historia del pop; el famoso moonwalk fue inmortalizado en Billie Jean; las coreografías de Beat it llevaron el baile a otro nivel; o las multitudinarias marchas en Brasil de They Don’t Care About Us son ahora inolvidables.

Moriría a los 50 años, el 25 de junio de 2009 tras una dosis de Propofol, anestésico que, junto a otros medicamentos, provocaría el ataque al corazón que apagaría su voz.

Recordamos al Rey con sus cinco videos más vistos.

1. Thriller (537 millones de visualizaciones)

2. They Don’t Care About Us- (508 millones de visualizaciones)

3. Billie Jean- (477 millones de visualizaciones)

4. Beat It- (407 millones de visualizaciones)

5. The Way You Make Me Feel (272 millones de visualizaciones)