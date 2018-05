ABC cancela "Roseanne" por tuit racista de su estrella

ABC canceló su exitoso relanzamiento de "Roseanne" el martes luego que su estrella, Roseanne Barr, tuiteara que la antigua asesora de Barack Obama Valerie Jarrett era un producto de la Hermandad Musulmana y "El Planeta de los Simios".

La presidenta de ABC Entertainment, Channing Dungey, dijo que el comentario "es aborrecible, repugnante e inconsistente con nuestros valores". Barr se había disculpado y había borrado el tuit del lunes por la noche, que calificó como un "mal chiste", pero el daño ya estaba hecho.



La actriz también fue abandonada por su agencia de talento, ICM Partners.



La reposición de "Roseanne" fue un éxito inesperado para ABC, propiedad de Walt Disney Co., y la cadena planeaba continuar con la lucrativa serie la próxima temporada.



El primer nuevo episodio en marzo fue visto por más de 25 millones de personas (incluyendo en diferido), una cifra cada vez más rara en televisión de señal abierta. ABC esperaba que los anunciantes pagaran millones de dólares por la oportunidad de ser vistos durante los cortes comerciales de la comedia más popular de la TV desde "The Big Bang Theory".



Y todo se fue por la borda gracias a un tuit de 53 caracteres (en inglés).



"Roseanne", una de las pocas series sobre una familia de clase trabajadora, atrajo considerable atención a su regreso cuando el personaje de Barr apoyó al presidente Donald Trump. Eso lo dio popularidad entre los espectadores conservadores, y el mismo Trump sugirió que el apoyo del personaje tuvo mucho que ver con el éxito del programa.



Barr ya tenía un historial de tuits sobre teorías de la conspiración política, y terminó su fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos con una serie de declaraciones. Criticó al financiero demócrata George Soros y tuiteó que Chelsea Clinton era "Chelsea Soros Clinton", insinuando que estaba casada con un sobrino de Soros. Clinton corrigió a Barr en la red. Donald Trump Jr. retuiteó dos de los comentarios de Barr sobre Soros, pero no aquel en el que mencionaba a Jarrett.



Jarrett, quien es negra, fue nombrada en respuesta a un comentario en Twitter relacionado con una teoría conspiratoria en torno a Obama. Barr tuiteó: "hermandad musulmana & planeta de los simios tuvieron un bebé=vj".



Luego tuiteó una disculpa para Jarrett: "Perdóname. Mi chiste fue de mal gusto".



Pero la actriz fue rápidamente condenada. La humorista Wanda Sykes, una guionista de "Roseanne", tuiteó que no regresaría al programa. Y Sara Gilbert, coprotagonista de la serie, tuiteó que el comentario era aborrecible.



La decisión en ABC fue rápida para Dungey, la primera afroamericana que funge como directora de programación en una de las principales cadenas televisivas de Estados Unidos, y su jefe, el presidente del canal Ben Sherwood. El director ejecutivo de Disney Robert Iger tuiteó su aprobación: "Aquí solo había una cosa que hacer, y fue lo correcto".



Hace tres semanas, "Roseanne" era el gran brindis en la presentación anual de la programación de ABC para los anunciantes. Sherwood incluso bromeó entonces que "si alguien quiere jugar un juego de tragos en base a cuántas veces mencionamos 'Roseanne', bienvenido sea".



Últimamente ABC había minimizado el ángulo político de la serie. Hace tres semanas Dungey insinuó que la próxima temporada se enfocaría más en familia que en política.



La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) aplaudió la decisión de ABC el martes.



"Los comentarios de Roseanne Barr fueron terribles y reminiscentes de momentos horribles en nuestra historia cuando el racismo no solo era aceptable sino promovido por Hollywood", dijo Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de NAACP. "Aplaudimos a ABC por pronunciarse en contra del racismo cancelando 'Roseanne'. Elogiamos a la cadena y ... a Dungey por poner los valores de la diversidad, la inclusión y el respeto por la humanidad por encima de los ratings".



Barr recibió su merecido, dijo Shonda Rhimes, creadora de éxitos de ABC como "Grey's Anatomy" y "Scandal".



"Como le digo a mi hija de 4 años, uno toma decisiones con sus acciones", dijo Rhimes. "Roseanne tomo una decisión. Una racista. ABC tomó una decisión. Una humana".



ICM se desligó de Barr a pocas horas de la cancelación. La agencia dijo en un comunicado que estaba "enormemente consternada por el vergonzoso e inaceptable" tuit.



Bruce Helford, productor ejecutivo de "Roseanne", dijo que estaba "personalmente horrorizado y triste por los comentarios, que de ninguna manera reflejan los valores de la gente que trabajó tan duro para hacer de esta serie el ícono que es".