Actor colombiano confesó que es gay en canal de YouTube

El actor Javier Ramírez, quien interpreta a Raúl en 'La nocturna', asombró a sus seguidores por su mas reciente publicación. A través de un video de YouTube, este joven promesa de la actuación colombiana reveló que es gay.

Ramírez manifestó que "sólo puedo decirles que este es uno de los momentos más bonitos de mi vida, poder compartir esto con ustedes me hace feliz y me libera mucho, nadie tiene derecho a juzgarte, discriminarte, hacerte sentir menos por ser quién eres, somos hermosos como somos".

Asimismo, con ojos llorosos y voz entrecortada, indicó en el clip que no había contado su verdad por varios motivos, entre ellos, el miedo. Sin embargo, decidió hacerlo, pese a que sus familiares y amigos le recomendaron no hacerlo.

"Es algo que me libera, me hace sentir bien. No tengan miedo de decir lo que sienten", afirmó.