Actor de ‘Patito feo’ responde a las acusaciones de abuso sexual en su contra

En el tuit, que rápidamente se volvió viral y repudiado por miles de usuarios, Darthés aprovechó para agradecerle a su nueva defensa por escucharlo, pues horas antes de la conferencia la abogada que llevaba el caso de Calu Rivero, otra actriz que también lo denunció por abuso, renunció por motivos personales.

La denuncia de la actriz fue dada a conocer en Buenos aires en una rueda de prensa protagonizada por decenas de mujeres del colectivo “Actrices Argentinas”, para criticar las situaciones de abuso que se viven en el gremio.

“Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró, en ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”, confesó la actriz que interpretó en la serie a Josefina, la mejor amiga de Patito y la hermana de Matías.