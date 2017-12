Actor mexicano pasó de ser galán de telenovelas a indigente

Muy preocupados están los seguidores del actor Carlos Peniche, sobrino de Arturo y Flavio Peniche, quien pasó de ser un galán de novelas mexicanas a un indigente que ha sido visto durmiendo en las calles de un barrio al sur de México.

Según el programa ‘Ventaneando’, el actor cayó en un estado de depresión que lo llevó a sumergirse en el alcohol, vicio que hoy lo tienen como un habitante de calle.

Peniche, recordado por sus papeles en producciones mexicanas como ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘La vida es una canción’, contó al programa del canal Azteca 13 que su exesposa la cantante Paula Esmeralda Elizondo contribuyo a su situación actual, pues además de traicionarlo con varios músicos, lo dejó en la quiebra, razón por la que entró en depresión.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250.000 pesos (mexicanos) en efectivo, me quitó mis tarjetas… Me puso una orden de restricción, se quedó con todo y yo, por menso, se lo puse a su nombre”, reveló el actor al programa.

Pero eso no es todo, Peniche aseguró que su familia no sabe de su estado y que todos viven por fuera de México, por lo que solo se comunica con ellos a través de Facebook, pero no ha sido capaz de contarles su dura situación.

Sin embargo, otros medios afirman que se debe a sus excesos y a una vida desordenada.

Carlos aprovechó la ocasión para pedirle a sus amigos y allegados que lo ayuden a conseguir trabajo en la actuación, pues confía en que esta situación es pasajera y pronto mejorará.