Actriz colombiana compartió en redes su primera foto en 'Terminator'

El pasado 13 de abril se conoció oficialmente que una colombiana haría parte del elenco de la nueva entrega de la saga ‘Terminator’, recordada por ser protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. (Lea aquí: Una actriz colombiana será la protagonista de la nueva película de 'Terminator')

La afortunada es Natalia Reyes, reconocida por ‘Lady, la vendedora de rosas’, serie de RCN que marcó su carrera en la televisión colombiana y que la llevó sin duda a convertirse en una actriz internacional.

Esta semana, medios y redes sociales compartieron el póster de la película donde aparece Natalia junto a otras 2 grandes celebridades de Hollywood. La imagen fue publicada por la misma producción dejando claro que ya arrancaron con el rodaje del film que saldrá en 2019.

“Primer vistazo oficial al nuevo #Terminator con Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton. Dirigido por Tim Miller de ‘Deadpool’. Producido por James Cameron y David Ellison. En los cines 11.22.19”, dice la publicación.

Por supuesto, la actriz compartió su felicidad en Instagram y junto a la foto escribió: “Y yo no puedo estar más emocionada (aunque en la foto no parezca)”.

