Actriz colombiana que no oculta su celulitis

Muchas mujeres siempre están buscando verse regias y perfectas a la hora de una foto, pero a la actriz Valentina Lizcano esto ya no le importa.

La actriz caleña de 32 años y madre de Salvador, subió a su cuenta de Instragram una foto donde está de espalda sentada en la playa con un vestido de baño, pero en su cola se le ve la celulitis, una acumulación de tejido graso que padecen muchísimas mujeres.

Con esta imagen tomada en sus vacaciones por La Guajira, Valentina deja claro que ya superó la vigorexia, trastorno del comportamiento que se caracteriza por la obsesión de conseguir un cuerpo musculoso y perfecto, que había sufrido hace unos meses y que ahora está orgullosa con su cuerpo.

En la descripción de su foto, la artista compartió un mensaje emotivo para las mujeres y madres: “ser mujer es más que un cuerpo, ser perfecta físicamente no puede ser un fin, porque el empaque se deteriora y solo queda lo que realmente eres, un alma llena de luz”.

continuó diciendo:

“¿Si ven mi celulitis? ¿La ven? ¿Linda, no? Yo la amo y cuando mi hermosa amiga me tomó esta foto la miramos y me dijo: ‘repitámosla’, y no quise ¿Saben por qué? Porque no quiero más mentiras en mi vida, este es mi cuerpo, entreno y me alimento saludable por razones un poco más profundas que mi mero cuerpo, quiero ver más atardeceres en el mar, a Salvador mi hijo crecer pleno y libre de tonterías en su cabeza y para eso la primera que debe liberarse soy yo”.

Muchos seguidores de la actriz aplaudieron este hecho, estos son algunos de los comentarios:

Más sobre Valentina

Su nombre verdadero es Madeline Johana Lizcano Angulo, participó en el reality "Protagonistas de novela" del canal RCN y ha trabajado en novelas como "Aquí no hay quien viva", "El secretario" y "Dulce amor".

La actriz se separó de Ricardo Leyva Jr, padre de Salvador y ahora está saliendo con su entrenador, Rubén Baquero.