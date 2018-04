Actriz colombiana y presentadora sorprenden con beso en la boca en los Billboard

Boquiabiertos. Así quedaron los cientos de asistentes a la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2018 cuando Ana María Polo, conductora del programa 'Caso Cerrado', le dio un beso en la boca a la actriz colombiana Catherine Siachoque.

Ambas celebridades subieron juntas al escenario para presentar una de las categorías más importantes denominada 'Canción Latin Rhythm del Año' que fue recibida por J Balvin por el tema "Mi gente”.

Aunque no sabemos por qué razón Polo le dio el beso a la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’, esta expresó unas palabras ganándose los aplausos del público.

"Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", dijo la directora de 'Caso Cerrado' antes de darle el pico a la esposa de Miguel Varoni.

En el hecho, que fue registrado en video, se logra ver que para Siachoque tampoco fue incómodo aceptar el beso de la presentadora.

¿Fue parte del libreto? No sabemos, lo cierto es que el pico fue uno de los momentos cumbres de la premiación que dejó como máximos ganadores a Daddy Yankee y Luis Fonsi con 7 galardones por su éxito ‘Despacito’.

Por supuesto, los comentarios en redes no dieron espera. Mientras que unos aprobaron el beso, otros manifestaron su inconformidad.

"No me gusto para nada que te besaras con otra mujer de verdad no había que llegar a ese extremo", "Personas como ustedes hacen que avancemos como Sociedad", "Gente ignorante, eso es un libreto para entretener y rápido la gente de mente sucia maquinan", fueron algunas de las opiniones de usuarios en redes.

Esta edición de los Billboard se llevaron a cabo el en el auditorio del hotel Mandalay Bay, en Las Vegas donde además de haber ganadores y show espectaculares en vivo también hubo celebridades que no acertaron en su atuendo de la noche y fueron criticados en redes sociales.

Aquí el sorprendente momento del beso y otros videos que marcaron la noche.