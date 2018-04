Actriz de 'Sin senos sí hay paraíso', en espera de su primer hijo

Con una gran noticia sorprendió la revista TVyNovelas en su más reciente edición, que además de tener a la hermosa Greeicy Rendón en su portada, mencionó que Marilyn Patiño espera su primer bebé.

La actriz reconocida por su papel de Lucía en 'Sin senos sí hay paraíso' tendrá a su primer hijo del que aún no hay detalles, pero lo cierto es que ella está muy feliz, pues en los próximos meses también contraerá matrimonio con el arquitecto, Fabián Ulloa.

Patiño confesó que está pasando por su mejor momento en el amor tanto así, que pronto dará el sí en el altar. Aunque no reveló datos de su boda, contó un poco de los planes que tiene para su luna de miel.

“Se llevará a cabo en la playa de una isla cerca de Barcelona, España. Queremos que sea muy íntima así que solo serán seis invitados: los amigos más allegados, tres de él y tres míos. Lo que nos importa es celebrar nuestra unión”, explicó la actriz a la revista.

Agregó que piensan recorrer varios países de Europa por lo que la luna de miel será de varios días. Todavía no se conoce si los planes siguen en pie o cambiarán por su embarazo.

Hasta el momento Marilyn no ha querido dar a conocer públicamente su gestación, esperando que pasen algunos meses.

MÁS SOBRE MARILYN

En una pasada entrevista con El Universal la actriz contó que su próximo reto es lanzarse como empresaria. Esto será después de la intervención que necesita para reconstruir sus senos. “Voy a montar una joyería virtual en donde las personas podrán conseguir un accesorio fino con diamantes, oro. En estos momentos estoy diseñando, la idea es sacar pronto la primera colección. No tengo fecha todavía porque me tengo que operar para poder seguir con mis otros proyectos”.

Otro de ellos, es presentar en Colombia su monólogo ‘Ser feliz no tiene hombre’, que ya presentó en Nueva York, en el teatro Queens. “Acá no he podido presentar esa obra porque necesito más infraestructura, el público colombiano es mucho más exigente que la comunidad latina en Nueva York”, afirma. ¿Todo esto cambiará con su embarazo? Amanecerá y veremos.