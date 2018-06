Actriz viste chaqueta en protesta a la que usó Melania Trump

La actriz adolescente Jenna Ortega portó una chaqueta en la que se leyó "Me importa y a ti también debería" y dijo que a la primera dama Melania Trump también debería importarle. Lea aquí: El enigmático mensaje de la chaqueta de Melania Trump que desata polémica

Ortega visitó una chaqueta verde militar con la leyenda para la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards del viernes por la noche en protesta a la prenda que la primera dama utilizó para abordar un vuelo a un centro que alberga niños inmigrantes separados de sus padres esta semana.

"Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington para dirigirse a Texas, según captó uno de los fotógrafos presentes.

La actriz de 15 años y cuyas actuaciones incluyen "Jane the Virgin" y "Iron Man 3", comentó a The Associated Press que la chaqueta que la primera dama portó, demostró mal gusto y que no podía creer que sus asesores le permitieron usar eso. Ortega dijo que le importan los niños migrantes, "como a la primera dama de Estados Unidos le deberían de importar".

Ortega indicó que mandó a hacer la chaqueta la noche anterior para lucirla en la premiación.