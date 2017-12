Denuncian a exjurado de 'Yo me llamo' por acoso sexual

Por el delito de “conducta sexual impropia” fue denunciado el exjurado de ‘Yo me llamo’ y comediante dominicano, Julio Sabala.

Los hechos, que ocurrieron en 2010 y 2011, fueron dados a conocer a través del noticiero de Univisión por las mismas mujeres, quienes afirmaron haber sido acosadas por el imitador durante algún tiempo.

Al parecer, las mujeres trabajaban con él y tuvieron que renunciar cansadas del acoso sexual al que fueron sometidas por parte de Sabala.

“Renunciaron, luego de que no fueran escuchadas dentro de la compañía”, dijo el abogado de las supuestas víctimas.

Ambas mujeres, hablaron del caso refiriéndose a Julio como un “depravado”.

"Depravado sexual, un hombre que no tiene respeto a las mujeres. Me quería besar, me quería tocar, me decía cosas…Me decía palabras, faltándome al respeto todo el tiempo, hablando de mis partes privadas. Antes de trabajar vomitaba, no quería llegar a la oficina, le tenía hasta pánico, no quería estar sola con él”, explicó Gloria Acevedo, una de las presuntas víctimas, que fue administradora del imitador en 2011.

Por su parte Maura Saviñón, excontadora del exjurado del reality musical, contó que una vez el comediante se masturbó delante de ella en 2010.

“Es un monstruo. Quien lo ve dice: ‘¡Wow, el gran Julio Sabala, el imitador!’, pero detrás de esa cara y de esa persona hay mucha malda. Un día, por ejemplo, yo estaba en mi escritorio y oigo a Julio que dice: ‘Maura, Maura, ven acá, te voy a enseñar algo’. Dejó la puerta medio abierta y él se estaba masturbando”, comentó Maura.

Ante la gravedad del caso, Univisión se comunicó con el abogado de Sabala, quien indicó que: “La reputación del señor Julio habla por sí sola, y lamentamos que individuos con motivos cuestionables estén haciendo acusaciones sin fundamento”.

Sabala, reconocido por imitaciones de cantantes como Celia Cruz y Julio Iglesias, a través de un mensaje de texto a la cadena negó las acusaciones y dijo que las mujeres son unas “oportunistas” y “conspiradoras”.

Más de él

Julio César Sabala nació en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, y es reconocido en Latinoamérica como el hombre de las mil caras, debido a su gran talento para imitar a muchos personajes. Actualmente reside en Miami e hizo parte del reality de canal Caracol, Yo me llamo, en 2014 durante las audiciones que hizo el programa por varias ciudades del país.