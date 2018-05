Acusan a reguetonero colombiano de acoso sexual a dos menores en Chile

Kevin Roldán volvió a dar de qué hablar y no precisamente por darle un beso a otra fan. Ahora el reguetonero está en aprietos por serias acusaciones de acoso sexual a dos menores en Chile, país donde iba a dar un concierto como parte de su gira mundial ‘The New King Tour’.

El hecho fue revelado por una de las chicas al programa ‘Intrusos’, de La red de Chile, quien contó que todo sucedió cuando luego de contactarse con Kevin y su mánager a través de Instagram para unas entradas a su concierto, ella y una amiga se dirigieron al hotel donde se hospedaba el artista para recibir las boletas. Sin embargo, nunca las recibieron y por el contrario, vivieron un desagradable rato.

Al llegar al hotel con la ilusión de tomarse una foto con Roldán y obtener las boletas VIP para su concierto, las jóvenes de 14 y 16 años, fueron dirigidas por el mánager hacia la habitación del cantante donde serían atendidas por él mismo.

“Me dijo que fuera al hotel donde él se encontraba. Fui y le pedí a una amiga que me acompañara. Entonces, le hablé y le dije que ya estaba en el hotel y le dijo al mánager que me subiera. El mánager me llevó y le dije que iba con mi hermana, le inventamos que éramos hermanas con mi amiga. Dijo, entonces vengan ambas. Subimos y nos llevaron a la habitación de Kevin Roldán. Estaba él y su mánager”, contó una de las jóvenes.

Agregó que al entrar al cuarto, Roldán les pidió que se dieran la vuelta y cuando las chicas cumplieron su petición, vieron que hizo un gesto muy raro, sin embargo todo iba bien hasta el momento. Luego salió de la habitación con el mánager quien después entró sólo y les preguntó que si querían hacer el amor con el artista, a lo que ellas respondieron sin pensarlo que no.

“Yo vine aquí por una foto solamente y por mi entrada”, dijo la joven.

“No tenés entrada ni foto si no te acuestas con Kevin Roldán”, manifestó el mánager.

Las menores fueron retenidas por varios minutos en la habitación de Kevin, pero en un descuido lograron huir.

“Le decíamos que no, mucho rato, él seguía insistiendo y no nos dejaba ir. En una nos intentamos ir. Mi amiga dijo que fuéramos al baño, ellos estaban afuera, y ahí vimos la oportunidad de irnos. Los dos estaban supermolestos”, siguió el relato la chica.

Tras salir las jóvenes, escucharon cuando el mánager gritó: “Desperdiciaron la oportunidad de su vida, que mucha gente desearía acostarse con Kevin Roldán”.

Hasta el momento el cantante caleño no se ha pronunciado para desmentir o aclarar la situación, pero sí ha compartido recientemente fotos y videos de su gira en Chile.

Por su parte las madres de las afectadas manifestaron que: “Es un tema muy delicado, pues sus hijas solo querían boletas y una foto con su artista favorito, pero a cambio recibieron acosos y propuestas indecentes de él”.

La entrevista completa se puede escuchar en el canal de Youtube de ‘Intrusos’.

