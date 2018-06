¡Adiós a un soltero! Sebastián Vega se casa en Cartagena

La farándula nacional muy pronto se quedará sin uno de los solteros más asediados. Nos referimos a Sebastián Vega, quien el próximo 20 de octubre contraerá matrimonio con la modelo Valentina Ochoa Pardoux. El escenario que escogió la pareja no podía ser otro que Cartagena, una de las ciudades predilectas de los famosos en la actualidad.

“Me voy a casar, la voy a cagar (risas)… no mentiras. El sábado 20 de octubre me casaré en una isla. En cuanto a los invitados, ¡ay Dios! Mi mujer me dijo que nos íbamos 60 y 60, pero ella lleva 50 y yo ya completo 120, más los pelados de la obra de teatro en la que estoy participando, ya suman como 130. Pero cuando uno consigue una chimbita de mujer vale la pena, es increíble, ¡me amarraron (risas)! No mentiras, solo que la billetera ya no será únicamente para mí y para Matías (su hijo)”, nos reveló Vega notablemente emocionado por el nuevo paso que está a punto de dar.

De la despedida de soltero, nos adelantó que también será en Cartagena, en un yate privado y que se extenderá por varios días. Claro, es que uno solamente se casa una vez en la vida. “La despedida de soltero está increíble, será con unos amigos y unas monjas, no mentiras”, bromeó.

Pero los preparativos de su matrimonio no es lo único que acapara la atención de Sebastián, pues en este momento está en pleno montaje de ‘A que me acuesto con el repuesto’, una divertida comedia que se estrenará el 19 de julio en La Casa en el Aire, en Bogotá.

“Mi personaje se llama Élber González. Es el contador de la serviteca y bastante ñoño. Por ahí se enamora de una tonta que aparece en la historia (risas). También haré un personaje muy divertido y un poco particular, con el cual se van a reír demasiado. El elenco está espectacular, pues actúo al lado de Juancho Arango, Katherine Castrillón y Juliana Gómez. La verdad estoy disfrutando mucho esta comedia picante”, nos adelantó el inolvidable ‘Baby’ de ‘A mano limpia’.

De ‘A que me acuesto con el repuesto’, Vega nos adelantó que habla sobre el acoso laboral y sexual al cual se ven sometidas muchas veces las mujeres. Eso sí, aclaró que ellas no son las únicas víctimas y que él también ha sido acosado en forma.

“Eso es totalmente falso que únicamente les pasa a las mujeres. En redes sociales a mí me acosan bastante (risas), me dicen de todo, tanto mujeres como hombres. Ya les conozco las partes íntimas a más de uno (risas). Hay gente que manda cosas muy bacanas y otros que simplemente son unos desocupados y mandan cosas que uno no quiere ver”, recalcó.

Como si todo esto fuera poco, además de los preparativos de boda y su regreso a las tablas, Sebastián sigue al mando de su productora audiovisual y contemplando propuestas de trabajo en México. Este 2018 sin duda alguna es el año de este santandereano de 31 años.

Aquí algunas fotos de la pareja: