“Ahora sí se puede dedicar una champeta”, dice el cantante Nando Black, cuando se le pide su concepto sobre las evoluciones de este género en Cartagena.

“Antes no se le podía dedicar una champeta a una niña que a uno le gustara –prosigue--, porque casi todas tenían letras jocosas y melodías pegajosas, pero sin nada de romanticismo. ¿Cómo así que uno iba a decirle a una pelá, 'mami, te dedico 'La vaca', de Melchor; o cuando escuches 'El golpeteo' te acuerdas de mí?' No, no se podía. Pero ahora sí. Eso es lo bueno de la nueva ola de la champeta”, dice el cantante.

Se llama Bernardo Antonio Mena Mosquera, uno de los protagonistas del boom de la champeta en los años 90, cuando publicó canciones como 'El gato con botas', 'El engorilao', 'El besito', 'Fin de semana' y 'La doctora', entre otros.

De padres chocoanos, Nando Black no solo nació y se crió en Cartagena, sino que aquí inició y desarrolló su carrera como cantante y (como se enorgullece en decirlo) fue uno de aquellos que creyeron en el trabajo de pioneros como Viviano Torres, Rafael Chávez, Kussima, Louis Towers, Charles King y Melchor Pérez.

“Fueron épocas duras, porque costó muchísimo hacer respetar la champeta. Pero también fueron épocas muy lindas, porque poco a poco nos fueron dando reconocimiento hasta llegar a lo que tenemos hoy”.

Ahora, afirma que no tiene ningún inconveniente en incursionar en la nueva ola de la champeta, donde jóvenes de todos los rincones de la Región Caribe experimentan con sonidos que le han dado otro impulso al ritmo.

“No me considero un tipo sectario. La música evoluciona, tal como evolucionan todas las cosas. La champeta de mi época gustó, pero llegó un momento en que se estancó y por poco desaparece. Entonces, en vez de estar criticando, debemos sentirnos agradecidos con Kevin Flórez y Mr. Black, porque se atrevieron a combinar los sonidos del rap, del hip hop y de dance hall con el soukus africano que nosotros veníamos cultivando. Gracias a ellos, muchos que estábamos varados volvimos al ruedo. Lo único que no comparto es que le llamen dizque 'champeta urbana'. Ese apellido me parece innecesario, porque la champeta desde el principio fue un movimiento urbano. Prefiero llamarla 'champeta nueva ola'”, expresa Nando Black.

Precisamente, Nando Black está de nuevo en el ruedo haciendo fuerzas con canciones de la nueva ola como 'Me dejaste picao', al lado del cantante Big Davis; 'El Cliquití', con DJ Dever; y 'El dragón rojo'.

Con el productor Sonwil Muñoz está grabando las piezas 'Corazoncito roto' y 'El bote bote'. También espera finiquitar otro proyecto discográfico y audiovisual con la firma Farra Rap Records, mientras cumple algunas presentaciones en Barranquilla, Sincelejo, Bogotá y San Juan de Urabá.

“Me asombro cuando voy a Bogotá y veo a los jóvenes entusiasmados con nuestra música. Mientras tanto, acá en la Costa todavía hay personas que no resisten el nombre 'champeta'. Les parecer grotesco. En Barranquilla, el locutor Ley Martin nos propuso que cambiáramos ese nombre por 'shampoo'. Pero nada, siempre se ha llamado champeta y así se seguirá llamando, porque es nuestra forma de tocar la música africana”, confiesa el legendario cantante.

Hasta en materia de conciertos reconoce que los proponentes de la nueva ola están dando una lección de cómo integrarse a las exigencias de los nuevos tiempos.

“Antes, si uno no tenía grupo, debía llevarse unos disquet y un computador portátil para cantar con pistas. Ahora hay que hacer el esfuerzo e invertir no solo en músicos sino también en bailarinas y en todo lo que le dé vistosidad y respeto al concierto. Algunos cantantes de Bogotá no tienen ni idea de lo que es el feeling de la champeta, pero no se les puede quitar que saben cómo sacarle producto presentándola con buen gusto, cosa que los de antes no hacíamos. También veo mucho gente pescando en río revuelto, oportunistas que no sienten la champeta, pero le sacan plata. Muchos están aprovechando el momento y pocos trabajamos con seriedad. Pero todo eso se vale. Mientras la champeta se oiga y se venda, por mí no hay problema” Finaliza Nando.