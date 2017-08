¡Al natural! Britney Spears comparte con sus seguidores fotos sin maquillaje

Una foto sin maquillaje de una persona común no da tanto de qué hablar, pero que una famosa comparta con sus seguidores una selfie sin una gota de maquillaje genera toda una polémica en la web, pues hay muchas celebridades que son criticadas porque solo llaman la atención cuando están arregladas.

Este fue el caso de Britney Spears al publicar en Instagram una fotografía donde se muestra con la cara lavada, despeinada y con el rastro de la pestañina del día anterior en sus ojos.

La ‘Princesita del pop’ anda por estos días de gira con 'Piece of Me' por Los Ángeles y Las Vegas y no había tenido tiempo para descansar, por lo que este fin de semana, que tuvo la oportunidad, se quedó en el jardín de su casa y se tomó selfies al natural.

"En los días en los que no me maquillo… este es mi verdadero yo sin glamour, un placer conocerlos", escribió la cantante en su Instagram.

La artista esperaba recibir críticas y comentarios negativos, pero sus seguidores la sorprendieron con mayoría de mensajes donde elogian la actitud de la intérprete pop al mostrarse sin nada en la cara, pues no todas las famosas tienen el valor de hacerlo.

Cabe recordar que Britney es tendencia luego de dar a conocer su relación con el modelo Sam Asghari, de 23 años, pues además de ser menor que ella, ha despertado más de un suspiro entre las fanáticas por su rostro y su atlético cuerpo. Al parecer, la pareja es una de las más sólidas y envidiadas de la farándula internacional.

On days where I don’t get primped and made up for my show, this is the real unglammed me… so nice to meet all of you!! I call this my morning coffee at home look ☕️ #NoMakeupMonday if you don’t count the leftover mascara under my right eye... Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 2:00 PDT