Alcalde de Coveñas dice que no dará más permisos para conciertos en Semana Santa

A raíz de la trágica muerte del cantautor vallenato Martín Elías Díaz en carreteras de Sucre, el pasado Viernes Santo, el alcalde de Coveñas, Nilson Navaja, aseguró a Caracol Noticias que no entregará más permisos para la realización de conciertos durante la Semana Santa.

“Que eso que ocurrió nos sirva a nosotros para reflexionar que Semana Santa no es para conciertos de parranda. No podemos ser ajenos, hay un Dios supremo que debemos respetar por encima de todo”, precisó el mandatario a la cadena de televisión.

Por su parte, Freddy Erazo, organizador del que fue el último concierto del hijo de 'El Cacique de La Junta', expresó también su deseo de no preparar más este tipo de eventos para esa temporada. (Le puede interesar: En video: el último concierto de Martín Elías).

"La actitud de nosotros es no seguir en esa fecha. Han pasado varias cosas y creo que esto es un designio de Dios que hay que respetar", anotó.

Entre tanto, decenas de seguidores de 'Tín Tín', como cariñosamente le llamaban a Martín, continúan llegando al lugar del accidente para dejarle flores y mensajes en su honor.

En Coveñas, quienes lo vieron por última vez debutar en tarima, tan emocionado, recogen los afiches en los que se promocionaba ese gran concierto, aquel donde, como si fuera una premonición, fue despedido con rosas rojas y sus versos fueron "A mi me duele papá porque se fue de mi lado, no me voy a preocupa' porque allá nos encontramos".