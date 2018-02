Alejandra Azcárate, molesta por ''discriminación'' en restaurante de Cartagena

Más de 1 millón 400 personas que la siguen en Instagram fueron testigos del lamentable e incómodo momento que vivió la reconocida actriz, Alejandra Azcárate, quien utilizó la red social para quejarse públicamente de los restaurantes de Cartagena.

Resulta que la también bloguera visitó el Corralito de Piedras para cumplir con un compromiso laboral el pasado martes, y lo hizo acompañada de su perra ‘Mariposa’, por quien tuvo que recorrer más de siete restaurantes porque en ninguno la dejaban entrar con la mascota.

"Hoy fue un día especial en Cartagena. Digo especial porque por primera vez traje a Mariposa a conocer una de mis ciudades favoritas de Colombia. Todo me imaginé menos que mi perra se fuera a encontrar de frente literalmente una muralla. Nos impidieron la entrada a siete, siete restaurantes del centro. Sí, en pleno casco antiguo nos restringieron el acceso de la manera más fría, incluso grosera y sin mayor sustentación", expresó la bogotana.

Además agregó: "Entiendo que la convivencia social establece determinadas normas y que los estatutos de sanidad son rigurosos, lo cual respeto. Sin embargo cuando el argumento es la eventual y subjetiva molestia de ciertos comensales ante la presencia de un animal, me parece ofensivo. Yo no pretendo que compartan con una mascota y menos ajena, pero sí que en determinada zona nos permitan estar sin incomodar. Comprendo que a muchos humanos les fastidien los perros, a mí me fastidian los humanos".

En esta imagen Alejandra expresa su molestia.