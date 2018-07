Alejandra Azcárate reveló detalles de la enfermedad que padece

Es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana que muy pocas veces cuenta detalles de su vida personal, sin embargo, esta vez se sinceró y aprovechó las cámaras de TVyNovelas para hablar sobre la enfermedad que padece.

Se trata de Alejandra Azcárate, quien reveló que hace año y medio sufre de vitiligo, una enfermedad que no se cura pero que requiere de mucho cuidado y tratamiento.

Todo empezó cuando Alejandra comenzó a ver cambios en su piel, que incluían manchas blancas en varias partes de su cuerpo y pese a que cuando le diagnosticaron la afección lloró, dijo que ya aprendió a vivir con esta.

“Me resultó una afección bien severa en la piel y me tocó ponerme en manos de expertos. En ese momento pensé, honestamente, que era cuestión de, qué se yo, unas manchas blancas, ahí exóticas, que habían aparecido porque sí. No le paré bolas, pero luego me tomaron una biopsia del borde del brazo y resultó ser vitiligo”, contó la famosa a TVyNovelas.

Cabe recordar que el vitiligo es la despigmentación irregular de ciertas zonas del cuerpo, por lo que a las personas le aparecen manchas blancas en el rostro, las manos y otras partes.

La actriz colombiana agregó que fue uno de los momentos más difíciles de su vida porque su mente aún no aceptaba que tenía esa enfermedad. Lo primero que pensó fue en los cambios que sufriría su aspecto, por lo que junto a su madre fue a los mejores dermatólogos del país. Sin embargo, semanas después comprendió que “de eso no se iba a morir”.

“Me puse a llorar horrible con ese médico, porque como que entré en un circuito de terror tenaz y dije: ‘Dios mío, me voy a volver un dálmata, qué horror’. Pero, bueno, luego me relajé y dije: ‘De esto no me voy a morir’”, manifestó.

Cuando logró aceptar los cambios que esta enfermedad provocaría en su vida, Azcárate decidió investigar sobre la afección y acudió a un grupo de médicos que la han ayudado a tratarla.

Además, dijo que gracias a esto ha aprendido a dejar los complejos atrás. Este problema no tiene cura por lo que debe vivir con él, por lo que se somete a tratamientos, cuida su piel mucho y toma vitaminas.

“He comprobado más que nunca que todo está en la cabeza. Me llegarán los años como vengan, porque a diferencia de la mayoría de mujeres nunca voy a poder hacer trampa, literalmente no puedo ni hacerme láseres, ni nada que tenga luz, no me puedo chuzar, ni botox, ni rellenos, ni nada”, relató la actriz.

Alejandra finalizó con un mensaje para todas aquellas mujeres que padecen de vitiligo como ella.

“Conclusión de la historia, a las neuronas no le salen manchas, entonces, lo que uno cultive aquí, el engrandecimiento de uno desde adentro, lo que pueda aprender, vivir, experimentar, es atemporal y no cambia de color”, puntualizó.