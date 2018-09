Alejandra Borrero y Amparo Grisales protagonizaron discusión sobre el feminismo

El fin de semana la actriz Alejandra Borrero y Amparo Grisales, miembro del jurado del reality 'Yo me llamo', protagonizaron una airada discusión que este lunes ha ocasionado variadas reacciones en redes sociales.

Mientras Alejandra Borrero explicaba que "las mujeres han aguantado y han resistido tal cantidad de violencia que empiezan a ver cómo voltean la cosa y empiezan a volverse violentas también", Grisales interrumpió comentando: "o se vuelven lesbianas".

La actriz reaccionó inmediatamente, se levantó, increpó a Grisales y se retiró de la tarima.

Lo anterior ocurrió durante el Festival Ideas al Barrio, evento al que fueron invitadas para abordar temas como los piropos, el movimiento 'Me too' y la violencia de género.

La charla estuvo moderada por la presentadora española Eva Rey, quien desde hace varios años está radicada en Colombia.

Como se evidencia en el video, a los asistentes del conversatorio también les causó incomodidad la declaración de Amparo Grisales quien tuvo que explicar que se refería a los efectos sicológicos que puede ocasionar en las víctimas, el acoso y el abuso sexual.

"Hay muchas mujeres que han tenido problemas y que psicológicamente quedan rayadas", dijo Grisales en medio de abucheos.

Tras el incidente Borrero regresó al escenario, continuó el debate y finalmente concluyó el encuentro.

Polos opuestos

Tanto la actriz como la socialité tienen visiones muy distintas del feminismo y de la violencia de género que han expuesto públicamente, razón por la que fueron invitadas a debatir en el festival realizado en Bogotá.

Por ejemplo, recientemente Amparo Grisales afirmó una entrevista que le "importan un pito las feministas" y afirmó que considera algunas de esas acciones tenían con miedo a los hombres a la hora de coquetear.

En el otro extremo, Alejandra Borrero es promotora de la iniciativa llamada 'Ni con el pétalo de una rosa' para rechazar todo tipo de violencia contra la mujer.

Precisamente sobre esa campaña habló Grisales cuando se refirió a los piropos callejeros. "Yo estoy ahora defendiendo el #DerechoAlPiropo. (...) en la calle que te digan: 'mamita que linda estás', que me lo sigan diciendo", afirmó.

"El piropo es algo lindo. Pero el derecho al piropo lo hemos perdido porque los hombres están intimidados, los estamos ridiculizando, los estamos amedrentando", añadió Grisales.

Alejandra Borrero respondió asegurando que el piropo es la primera forma de violencia de la que son víctimas las mujeres.

"Hay un imaginario en Colombia en el que los hombres creen que nosotras necesitamos piropos para sentirnos bien, para ser más mujeres: no necesitamos que nos diga nada una persona ajena, que no me conoce, sencillamente porque las mujeres en Colombia necesitamos mejorar nuestra percepción de seguridad en la calle", explicó.

#MeToo

Cuando Eva Rey puso en discusión el movimiento que originado tras el escándalo por abuso sexual que rodea a Harvey Weinstein, el exproductor de Hollywood, y que se conoció en el mundo con el hashtag 'Me Too', se pusieron nuevamente en evidencia las diferencias.

Mientras Alejandra Borrero resaltó la importancia del movimiento por lo que "ha despertado en nosotras", Amparo Grisales lo cuestionó diciendo que "no podemos generalizar".

Según Borrero "todas hemos sido 'Me Too'. Todas las mujeres en Colombia hemos sido acosadas en la calle, todas las mujeres se levantan a los 12 años y tienen su primera experiencia sexual con un piropo desobligante".

Grisales explicó que para ella no es posible incluirse "porque ¿yo también qué? Eso da para muchas cosas: ¿Yo también fui violada? ¿Yo también fui acosada? ¿Yo también estoy de acuerdo con lo que opinen todos los géneros y todas las tendencias sexuales? No."

Tras el conversatorio Alejandra Borrero y Amparo Grisales hicieron publicaciones en Twitter con relación al episodio.

No existen “piropos” ofensivos!!

Cómo pueden decir las feministas radicales y con actitudes “MISÁNDRICAS que “el PIROPO”es el origen de la violencia de género?

Y si se los dice una mujer?#amoaloshombres #derechoalpiropo

Me llamaron “bruta” por no pensar cómo ellas...!!

pic.twitter.com/GNfnT9QLti — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) 24 de septiembre de 2018