Alejandro García sobre caso Eileen Moreno: "Mi reacción fue en legítima defensa"

El actor Alejandro García, quien fue denunciado por golpear fuertemente a la también actriz Eileen Moreno, habló en la W Radio y relató su versión de los hechos.

"Quiero pedir disculpas a mi familia y a todas las personas que han sido tocadas por este tema", empezó diciendo el actor, quien aseguró que Eileen está contando una versión totalmente acomodada, en la que omite muchas cosas y muestra una cara diferente.

García dijo que el problema se dio porque Eileen quería revisarle los mensajes de Instagram y él no se dejó, sino que le pidió su celular para revisar los mensajes que a ella también le llegaban y así verlos juntos.

"Estabamos en una cena de Gabriel Blanco que era para unos amigos de él, pero como yo vivía ahí, hacía parte de la cena y la invité. Como a las 10:30 empezamos a tomar vino blanco. Yo agarro mi celular, abro Instagram y se abre la foto de una mujer. Ella me rapa el celular y me pregunta quién es la mujer y comienza a borrar los mensajes. Ella ya no estaba en su 100%, estaba afectada por el trato y ya ustedes habrán visto el trato de ella hacia mí. Yo le reclamé por lo que estaba haciendo y ella me empezó a insultar. Entonces le dije pásame tu celular y nos revisamos ambos. Ella sigue y sigue, se le empezaron a cruzar los cables. Me empezó a dañar la noche, yo agarro el celular de ella y me voy al cuarto".

"Ella al rato entra al cuarto y es cuando empieza a llorar y a gritar un monton de groserías. Aparece alguien que estaba en la cena y ella empieza a decir: Alejandro me pegó, cuando yo nisiquiera la había tocado". Empezó a amenazarme y a decirme que iba a hacer un Instagram Live. Ahí es donde comienzo a grabar", indicó.

Alejandro cuenta que después de eso la actriz decide hacer la maleta e irse del edificio. "Ella se va por sus propios medios. Ya la gente se habia ido y yo llamo a la portería y le digo al portero que Eileen tiene prohibida la entrada por su mal comportamiento. No sé cómo hizo, buscó la manera de entrar y subió a mi cuarto a agredirme. Yo estaba dormido. Mi reacción fue en legítima defensa. Ella se me tira encima y me empieza a agedir en el pecho, el brazo, y mi reacción fue quitarmela de manera instintiva. Los accidentes pasan", puntualizó.

Luego, el actor agregó: En esta riña de forcejeo, me la quité de encima como pude, la agarré y la llevé al ascensor por los brazos, no del pelo como ella dice, pero ella se devuelve y empieza a tocarle la puerta a Gabriel a pedirle ayuda. Él le abre y se encierran en su cuarto. Ahí empieza a acomodarse la sangre en la cara".

En su relato, García también mencionó tener dudas sobre la gravedad de las heridas de Moreno, pues ella no veía como dice.

"Yo no soy doctor y esa información médica no ha sido corroborada por parte de mis abogados. Yo no podría decir porque no me consta la magnitud de golpes. Cuando ella salió de la casa primero llegó una ambulancia y estuvo dos horas frente al edificio, la revisaron y le dieron de alta. Luego, llega la Polícia, nos montan en la patrulla y nos dejan libre".

Según el actor, esta es la primera vez que lo acusan de maltato y añadió que hay testigos que aseguran que Eileen fumó marihuana ese día.