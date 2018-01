Alexandra Santos, la nueva presentadora de Canal Uno

Alexandra Santos, reconocida presentadora de televisión, cuya trayectoria profesional suma 15 años de experiencia en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, llega para acompañar a Carmen Larrazábal, Carlos Marín y Leo Morán, en el set de 'Acá Entre Nos', el magazín de las mañanas en el nuevo Canal 1.

“Para mí llegar al Canal 1 y hacer parte del equipo de Acá Entre Nos, es un desafío muy grande, que me llena de emoción porque van a poder conocer no solo a la Alexandra presentadora, sino a la Alexandra mamá, esposa, la ama de casa, mujer. Además, porque voy a poder compartir muchas cosas que he podido aprender a través del coaching. Llegar al Canal 1, aparte de ser un reto profesional, es una oportunidad, muy grande de poderme conectar con todos los colombianos y eso me hace feliz”, señaló Alexandra.

La presentadora se unió a partir de este lunes al talento del Canal 1, debido a la salida de Carolina Soto, quien asumirá nuevos compromisos laborales.



Santos es comunicadora social y periodista de la Universidad de la Sabana, tiene 15 años de experiencia laboral y de manera paralela a su carrera profesional como presentadora, empezó a explorar una nueva faceta profesional, inspirándose en las personas, y se certificó como Coach Ontológico en Newfield Network y como NLP Practitioner en ASSEIA. En el 2014 fundó Nova Personal Branding, una empresa humana creada para servir a las personas a través del coaching en procesos de crecimiento personal.



Actualmente, escribe para las revistas Aló y Fit y en los próximos días lanzará su Blog dedicado al bienestar, “The Body Love Revolution”.