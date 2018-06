Alicia Barrios: “Mi seguridad triunfó en el Reinado de la Gandería”

Por: Edwin Martínez López

Luego de un intenso mes de preparación física e intelectual, Alicia Barrios conquistó a los jurados y se trajo la primera corona que gana Bolívar en los 50 años del Reinado de la Ganadería. Desde ya está trabajando para promover la producción de este tema en su departamento.

“Quiero llevar a un mejor nivel la parte ganadera de Bolívar y portar con orgullo este nuevo título, quiero que mi departamento se sienta orgulloso de mí. Llevaré este reinado al pie de la letra”, señaló la modelo y exvirreina de la Independencia, que también destacó que está comprometida cien por ciento con este nuevo reto.

Más allá de la corona, que obtuvo el domingo en Montería, la cartagenera asegura que está muy feliz por haber dejado en alto el nombre de Bolívar y cuenta que quiere prepararse todavía más en todas las áreas de su vida; para ello, seguirá con sus estudios académicos para graduarse y empezar a desempañarse como ingeniera industrial; y continuará con pasos firmes su carrera como modelo.

Pero, volviendo al Reinado de la Ganadería 2018, Alicia no solo obtuvo la banda, la corona y el anillo del certamen con su belleza, también recibió premios como contratos publicitarios, un viaje a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un vestido de Hernán Zajar, productos de diseñadores y más de cuatro millones de pesos.

Ahora, la nueva Reina de la Ganadería deberá asumir compromisos que estén en la agenda del certamen, entre esos asistir a congresos y eventos y apoyar las diferentes obras sociales que realiza la organización.

¿Cómo te sentiste durante el concurso?

- Muy segura de mí misma, y la atención fue única. La organización del certamen como tal se portó a la altura, todo puntual, bien organizado, estoy satisfecha.

¿Cuáles son tus proyectos a medio y largo plazo?

-Terminar mis estudios de ingeniería , graduarme y empezar un nuevo proyecto que ya más adelante les voy a contar.

¿Qué destacas de este concurso en su versión numero 50?

- Sin duda alguna la atención, la organización, pero sobre todo el amor que te brindan desde afuera.

Has participado en varios concursos de belleza, en Cartagena fuiste virreina de la Independencia...

- Soy una mujer muy fuerte, muy segura de mí misma, pero exigente, pienso que esa exigencia me ha llevado a conquistar a los jurados. Mi seguridad triunfó.

¿Alguna anécdota en medio del concurso?

- Sí, claro, nunca faltan las personas atrevidas que no respetan, en medio de un desfile muy tradicional en Córdoba con mi traje típico un habitante me lanzó espuma a la cara, de inmediato mi reacción fue voltear y cerrar los ojos. No me di cuenta, pero cuando giré, me cayó en la falda un poco de gas del mechón que llevaba en la mano y el vestido comenzó a quemarse. Gracias a Dios, las personas que estaban a mi alrededor me ayudaron. Eso solo fue un impasse, de toda esta experiencia guardo los mejores recuerdos.

¿Por qué para esta coronación optaste por llevar el cabello suelto y no como siempre acostumbras a llevarlo, que es recogido?

- Porque quise verme un poco más suelta, más natural, y creo que me funcionó porque a muchos les gustó.

El dato

Alicia representó a Altos de El Campestre en el Reinado de la Independencia 2016, fue coronada como virreina. El primer lugar de ese certamen lo ocupó María Camila Sinning, que representaba a la Urbanización La India.