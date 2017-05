Alien Covenant: el ocaso de un genio

Es cierto que el espacio y sus criaturas malintencionadas han preocupado seriamente a los cineastas del planeta Tierra desde la misma invención de la imagen en movimiento, pero no sería hasta finales de los setenta que alguien lograría plasmar verdaderamente el horror espacial en una cinta de 35 milímetros.

“Alien: El octavo pasajero” (1979) cambiaría la historia de la ciencia ficción de por vida. Durante los 38 años que separan al primer film de su reboot “Alien: Covenant” (2017), han ocurrido varios sucesos importantes en la vida del director Sir Ridley Scott: 3 nominaciones al Óscar; haber sido nombrado Caballero por la Reina Isabel II; la muerte de su hermano Tony Scott. El hombre ha llevado una vida como cualquier otra persona, con aciertos y desatinos, y “Alien: Covenant” es un resbalón exitoso.

En el año 2001 la gran favorita para arrasar con los premios de la Academia era la historia de Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. “Gladiador” (2000) rompió la taquilla mundial, posicionó a Russell Crowe como uno de los actores más cotizados de la década y revivió el género péplum, además le dio una segunda oportunidad a la carrera de un director caído en desgracia durante la década de los noventa.

Aquella historia de venganza y redención en tiempos del Imperio Romano salió vencedora en 5 de las 12 nominaciones a las cuales estuvo postulada: Mejor Película, Mejor Actor Principal, Mejor Sonido, Mejor Vestuario y Mejores Efectos Visuales. El gran perdedor sería Ridley Scott, a quien Steven Soderbergh le arrebató el Óscar a Mejor Director con su película coral: “Traffic”. ¡Qué cerca estuviste esa noche, Ridley!

Próximo a cumplir 80 años en noviembre, Scott nos entrega una película con la que deja claro lo poco que le importa ganarse un premio de la Academia. “Alien: Covenant” no pretende complacer a nadie, ni a los críticos, ni a la Academia, ni siquiera a los mismos fans de la saga.

Lo negativo: El ritmo de la historia sorprende por su lentitud, nunca queda bien definido quién es el protagonista de la película y la banda sonora es nula. Lo de James Franco no tiene nombre.

Lo positivo: Michael Fassbender se vale de toda su formación teatral para interpretar dos papeles antagónicos, los efectos especiales son impecables y el fálico diseño del xenomorpho sigue siendo aterrador.

RECOMENDADA DE LA SEMANA

Anne with An “E”

Desde su publicación en 1908, la novela “Ana de las tejas verdes” (Anne of Green Gables) ha tenido múltiples adaptaciones en cine, miniseries y animación japonesa. La nueva versión de Netflix, “Anne with an E”, cuenta la historia de la huérfana Anne Shirley, a quien luego de sufrir una infancia llena de abusos, la vida le sonríe al ser adoptada por los granjeros Cuthbert, quienes deben aprender a ser papás a la tercera edad. Un elaborado drama para toda la familia.

Colombiana en el Festival de Cannes

Natalia Santa es la primera mujer colombiana en competir en el prestigioso festival con su ópera prima, “La defensa del dragón”, que se estrena en salas de cine en Colombia el próximo 27 de julio.

“Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”

Ayer se estrenó en Colombia la quinta entrega de la exitosa serie cinematográfica Piratas del Caribe.