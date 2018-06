Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, está de regreso

Después de cuatro años, Amaia Montero (Irún, 1976) está de vuelta con su cuarto disco en solitario, Nacidos para creer (Sony Music, 2018), grabado en los Kensaltown Recording Studios de Londres de nuevo con el productor Martin Terefe y en el que ha colaborado con el escritor Benjamín Prado en la escritura de varias canciones, así como con el guitarrista Vicente Amigo.

"Martin es maravilloso, un productor muy creativo, y he tenido la inmensa suerte de contar con un genio como Vicente Amigo", destaca Montero a Europa Press, para luego deshacerse en elogios para Benjamín: "No nos conocíamos pero tuvimos una conexión espectacular desde el principio y ahora somos como primos. Es sumamente culto, interesante y brillante, trabajar con él ha sido de las mejores decisiones de mi carrera".

La artista guipuzcoana se refiere entonces a la temática de sus nuevas canciones asegurando que tienen "mucha verdad y mucha poesía", al tiempo que asegura que todos sus discos son "autobiográficos, como fotografías". Y aprovecha para apuntar que disfruta de su momento actual porque "a partir de los cuarenta empieza una etapa interesante y maravillosa porque sabes tanto que quitas importancia a las cosas que no la tienen".

Esta última afirmación hila directamente con la canción que da título al álbum, Nacidos para Creer, que "es un striptease emocional" en la que dice "verdades como puños" y cuya letra dice así: "Hay quien encuentra raro que a los cuarenta no esté casada, pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir ¡si tú no sabes nada de mí!".

Toda una autoafirmación y un "ajuste de cuentas", según destaca, "dejando claro que hay cosas" que le "hicieron daño en su momento" pero ya no le "importan". "Es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados, en el estribillo digo eso de 'quién te dio vela en este entierro y a cuánto vendes tú la verdad si no sabes nada de mí'. Hablar es gratis y se habla mucho", subraya.

Por eso, asegura que tal vez desde que cumplió los cuarenta, ahora hay cosas de las que ya va "pasando" para "quedarse con lo importante y con la gente" que está a su lado "de verdad". Y tras un instante de reflexión, aún lanza: "Sigue sin verse bien que una chica no se haya casado a los cuarenta. Pero un chico que esté igual es el soltero de oro y se le llama campeón y muchas tonterías. Sabe Dios que siendo sospechosa una mujer que no se ha casado a los cuarenta".

Admite en este punto que la canción Nacidos para creer tiene "un punto feminista", aunque ella empieza hablando de sí misma para hombres y mujeres. "En el pasado a mí me ha caído por todos los lados y llega un momento en el que no te puedes disgustar por esas cosas", señala, para acto seguido sentenciar que "estamos en una época demasiado disparatada" en la que hemos pasado "de la libertad al libertinaje".

DECEPCIÓN CON EL 8M

Profundizando en estas reflexiones, asegura Amaia sentirse "decepcionada" con todo lo que vino después de las manifestaciones feministas del 8 de marzo (8M), pues ese día se decía mucho que a las mujeres hay que valorarlas por sus "capacidades" y no solo por su "aspecto físico", a pesar de lo cual ella padeció muy pocos días después una serie de "críticas" que básicamente la entristecieron mucho.

"La prensa que yo consideraba seria empezó a decir que me había operado y transformado la cara. Yo soy compositora y cuesta que te reconozcan como tal. Pero un día metes la pata con el maquillaje y te dan por todos los lados medios supuestamente serios. Se nos están yendo de las manos ciertas cosas y no solo en las redes sociales, porque de cualquier cosa se hace un mundo y encima se miente", explica.

Por eso, plantea con cierta pena que aún quede "mucho por hacer" en el feminismo: "Lo triste es que nos dieran esperanzas a las mujeres el 8 de marzo, que digas 'qué bien, nos están valorando por nuestras capacidades', y luego te des cuenta de que es mentira y de que no hemos avanzado tanto. He estado tres años entregada a este disco y es ofensivo que no hablen de tu trabajo sino de si te has operado o has engordado".

Y aún agrega: "Es una lucha y hay muchos hombres que ayudan, porque esto no es una guerra contra los hombres, yo no lo veo así. También hay muchas mujeres que no ayudan. Hay mucho machismo entre mujeres, pero también hay muchos hombres que defienden y respetan a las mujeres. Yo no veo una guerra, sino una cuestión de respeto a las capacidades de las personas. Un chico hace una canción y se ve al artista, al compositor, pero si la hace una mujer ven a una cantante".

PLANES DE GIRA

Con el álbum ya en la calle y ya número 1 de iTunes en España, México, Argentina y Chile, los planes de Amaia Montero pasan por presentar en vivo este álbum en el que, como es habitual, combina momentos de pop clásico con otros de intensidad más rockera. Y se muere de ganas de interpretarlo ante sus fans.

"El directo es una parte fundamental porque me encanta la conexión con el público. Lo que me gusta además es que la energía de cada concierto es única y son momentos muy importantes", recalca, al tiempo que anticipa que la gira recorrerá España y visitará también América. "Tengo la suerte de que allí me quieren mucho, como yo a ellos. Son unos fans maravillosos que dan mucho cariño", afirma.

En contraposición, lamenta que "tristemente" en España "no se dé valor a la cultura". "Ni a la música, ni a la literatura, ni al cine, ni a nada. No tenemos un problema de talento, porque en España hay mucho talento, sino de valorarlo, porque políticamente ni se respeta ni se valora la cultura", denuncia.

Y para terminar, asegura Amaia Montero que no está preocupada por los resultados de ventas, ya que lo importante para ella es "disfrutar". Y aún sentencia: "Yo he dado lo mejor de mí, así que estoy tranquila. Ojalá todo lo que venga sea bueno. Yo ya he ganado y esto no es una frase hecha. Estoy absolutamente satisfecha de este trabajo, creo que hay una gran evolución desde mi primer disco en solitario hasta este".