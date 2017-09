Amaury Gutiérrez, hoy en Cartagena

¿Has escuchado ‘Yo sé que es mentira’, ‘Perdóname todo’, ‘Dime corazón’ o ‘Son tus ojos’? Pues Amaury Gutiérrez, la voz detrás de esos exitazos, está en Cartagena y dará un concierto hoy, a las 8 p. m., en el teatro Adolfo Mejía. El evento es organizado por la empresa Rhitmo Producciones.

El cantautor cubano nos contó en qué va su carrera, qué significa Colombia para él y cuáles son sus nuevos proyectos.

¿En qué andas?

-Estoy haciendo una gira de shows y estoy grabando un disco nuevo con dos productores colombianos, Jose Gaviria y Toby, estoy muy contento con ese trabajo. Es un disco de canciones inéditas que todavía no tiene título. Estamos grabado con una sinfónica de Macedonia (en el sureste de Europa), ellos no vienen, ni nosotros tampoco vamos. Ellos están en su estudio y nosotros en el nuestro, en la casa de Jose, pero nos conectamos en tiempo real y trabajamos con la más alta tecnología.

Además, Jose y Toby me invitaron a cantar en un homenaje a Juan Gabriel, que ya se grabó y saldrá pronto.

¿Qué ha significado Colombia en tu carrera?

-Todo, aquí, cuando salió mi primer trabajo, fue disco de oro y después de eso el cariño que la gente me ha profesado ha sido lindísimo. Hubo un tiempo que dejé de venir, pero no porque no quisiera, sino por cuestiones de la disquera. Luego Andrés Cepeda grabó unas canciones mías y por eso he podido regresar a este país, y por eso le agradezco mucho a él. La gente acá siempre ha hecho suyas mis canciones y no me han soltado hasta hoy.

A Venezuela

Amaury nos confesó que le duele la crisis de Venezuela y que esta noche estrenará frente al público cartagenero la canción ‘Yo regresaré’, dedicada a nuestros hermanos que luchan contra la represión.

“Hay una canción que quiero estrenar para la gente aquí. La he grabado con un amigo cantante venezolano, Ricardo Malfatti, es una canción dedicada a Venezuela.

“Dice: ‘Nunca olvidaré al estudiante muerto, que entregó su cuerpo y su alma entera, nunca olvidaré las lágrimas del padre invocando a Dios, envuelto en la bandera’. Tengo amigos y gente muy querida en Venezuela, iba mucho allá, pero lo que más me duele es lo que ha pasado. Ver a los estudiantes luchando sin armas contra gente armada que les dispara al pecho y a la cabeza... es muy duro”, sostiene.