Amenazan a la Señorita Cúcuta 2018-2019, Danna Gamboa Méndez

Preocupada. Así dice sentirse la Señorita Cúcuta 2018-2019, Danna Gamboa Méndez, luego de una serie de llamadas y mensajes de texto que recibió en su celular y en los que le dicen, entre otras cosas, que la "van a matar".

La joven contó que los hechos comenzaron a suceder días después de haber sido coronada como la más bella de la capital nortesantandereana, el pasado 21 de julio.

Recibió la llamada de una mujer que le ofreció ser modelo de una importante pasarela que se realizaría en diferentes ciudades del país. Dice que se identificó con el nombre de "Andrea" y que le aseguró que el pago sería muy bueno.

Para Danna, la supuesta empresaria se mostró apropiada del tema, pero comenzó a desconfiar de ella cuando le preguntó en qué consistía el evento, quiénes lo organizaban y cuál era el nombre de la empresa. La mujer solo le contestó que el casting consistía en "enviar tres fotos en ropa interior, tres en traje de baño y tres en pijama".

"De inmediato le dije que no, y que si llegaba a enviar alguna foto sería de estudio fotográfico, pero no en traje de baño o en ropa interior, porque soy Señorita Cúcuta y no puedo participar en ese tipo de pasarela", afirmó la cucuteña.

Al negarse, la mujer le ofreció 3 millones de pesos, pero Gamboa alega que le repitió que no estaba interesada.

"Entonces llegó al punto de decirme: 'Si usted manda una foto en traje de baño y una en ropa interior yo misma voy a Cúcuta y le entrego la mitad del evento, que son 10 millones de pesos, y el resto se lo daría en Medellín, donde va a hacer el primero. Yo le daría 20 millones de pesos a usted por ser Señorita Cúcuta'. Para mí era ilógico que fuesen a pagar esa cantidad de dinero y enseguida pensé que era algo malo", agregó. Y así fue.

LAS AMENAZAS

A su celular llegaron unos mensajes que le decían que contaban con ella y que esperaban las fotos, además de llamadas insistentes.

La reina optó por no contestar y pensó que todo paraba ahí, pero el pasado domingo recibió otro mensaje que no esperaba. "Te vamos a dejar inválida de un tiro en la columna", decía el texto.

Al siguiente día recibió una llamada de un número diferente, que la dejó aún más preocupada. Era un hombre que, según ella, por su tono de voz, no pasaría de los 30 años.

En esa llamada le preguntaron si el color amarillo es su favorito, por el vestido de esa tonalidad que utilizó durante el concurso.

"Yo le dije: Sí, muchas gracias' y me respondió: 'Es que soy un admirador secreto y quería hacerte llegar un conjunto de ropa interior amarillo, para ver si me lo recibes'. Yo le dije que no se lo podía recibir y enseguida empezó a gritarme. Me decía: 'Yo sé donde está usted y voy a ir hasta allá y le voy a llenar la cara de ácido, le voy a desfigurar todo el cuerpo, la voy a secuestrar. Donde la vea la voy a matar'", recuerda de la conversación.

Ese mismo día, la reina puso su caso en conocimiento de las autoridades.

"Junto a la Fiscalía y la Policía ya se están tomando las medidas pertinentes para encontrar a las personas que están detrás de este acto delictivo", escribió en Instagram.

Danna concluyó su relato afirmando que no ha tenido ni tiene problemas con nadie. Así mismo, aseguró que hizo la denuncia públicamente para evitar que haya más víctimas de estas llamadas.

"He recibido mensajes de otras modelos que me dicen que les ocurrió algo similar, entonces no quiero que a alguna chica le llegue a pasar algo malo", finalizó.