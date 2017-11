American Music Awards 2017: Lo que debes saber de la gala de hoy

Esta noche el Microsoft Theater de Los Ángeles se llenará de brillo, color y música cuando miles de artistas engalanen la alfombra roja de la entrega de los American Music Awards 2017, donde solo aquellos que se destacaron este año y con su música llamaron la atención del público, serán los favorecidos para llevarse la estatuilla a casa.

Como es de esperarse desde ya suenan los nombres de las estrellas más top de la industria musical que se perfilan como ganadores en las principales categorías.

Este año, Bruno Mars, con 8 nominaciones en quien lidera el listado y otros como The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd reúnen cinco nominaciones. Mientras que otros nuevos talentos como James Arthur, Niall Horan, Julia Michaels, Post Malone y Rae Sremmurd esperan llevarse el galardón como ‘Nuevo Artista del año’.

En esta edición también habrá homenajes a grandes celebridades como Diana Ross, la leyenda del R&B y el soul, recibirá el AMA Lifetime Achievement por contribuir a la industria de la música.

El evento será amenizado por Ross y Selena Gomez, quien debutará en los escenarios con su sencillo ‘Wolves’, luego de una larga recuperación, y otros como Shawn Mendes, Nick Jonas, Demi Lovato, Pink, Kelly Clarkson, Florida Georgia Line, Hailee Steinfeld, Alesso, Watt y Portugal. the Man y Cristina Aguilera, que realizará una presentación en honor a Whitney Houston, también serán algunos de los artistas que brillarán con sus shows esta noche.

Desde las 6 de la tarde, las estrellas musicales empezarán a desfilar por la alfombra roja, luciendo sus diseños más top. La gala será transmitida por el canal Tnt.

Esta es la lista completa de nominados:

Mejor Pop/Rock Álbum

Bruno Mars – “24K Magic”, Drake – “More Life”, The Weeknd – “Starboy”

Mejor Grupo/Pop Rock

The Chainsmokers, Coldplay, Imagine Dragons

Mejor Artista Masculino Pop/Rock

Bruno Mars, Drake, Ed Sheeran

Mejor Artista Femenina Pop/Rock

Alessia Cara, Lady Gaga, Rihanna

Mejor Canción Pop/Rock

Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito Remix (Ft. Justin Bieber); Ed Sheeran – Shape Of You; The Chainsmokers – Closer (Ft. Halsey)

Colaboración del Año

The Chainsmokers -Closer (ft. Halsey); Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito Remix (ft. Justin Bieber); DJ Khaled -I’m The One (f. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne); Maroon 5 – Don’t Wanna Know (ft. Kendrick Lamar); The Weeknd – Starboy (ft. Daft Punk)

Tour del Año

Garth Brooks, Coldplay U2

Vídeo del Año

Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito; Bruno Mars – That’s What I Like; Ed Sheeran – Shape of You

Artista Favorito Rap/Hip-Hop

Drake, Kendrick Lamar, Migos

Álbum Favorito Rap/Hip-Hop

Drake – More Life; Kendrick Lamar – Damn Migos – Culture

Canción Favorita Rap/Hip-Hop

DJ Khaled -I’m The One (f. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne); Kendrick Lamar – “Humble.”; Rae Sremmurd – “Black Beatles” (ft. Gucci Mane)

Artista Masculino Favorito Soul/R&B

Childish Gambino, Bruno Mars, The Weeknd

Artista Favorita Soul/R&B

Beyoncé, Kehlani, Rihanna

Álbum Favorito Soul/R&B

Childish Gambino – Awaken My Love!; Bruno Mars – 24K Magic; The Weeknd – Starboy

Canción Favorita Soul/R&B

Khalid – “Location”; Bruno Mars – “That’s What I Like”; The Weeknd – “Starboy”

Artista Favorito Alternative Rock

Imagine Dragons, Linkin Park, Twenty One Pilots

Artista Favorito Adulto Contemporáneo

Bruno Mars, Shawn Mendes, Ed Sheeran

Artista Latino Favorito

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Shakira

Artista Favorito Electronic Dance Music

The Chainsmokers, Calvin Harris, DJ Snake

Top Soundtrack

Guardians of the Galaxy, Vol. 2; Awesome Mix Vol. 2; Moana Trolls

Mejor Artista Nuevo

James Arthur, Niall Horan, Julia Michaels, Post Malone, Rae Sremmurd

Artista del Año

Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed SHeeran