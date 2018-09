Américo Céspedes estrena su canción 'El Rehén'

Américo Céspedes Santos es más conocido en el medio artístico como ‘Xantos’’, es puertorriqueño y se ha hecho un nombre en Colombia gracias a sus colaboraciones con grupos como Piso 21 y en nuestra ciudad, con el cantante de champeta, Míster Black.

El cantante y compositor, de 29 años, llegó a Cartagena para promocionar su más reciente sencillo, ‘El rehén’, y nos habló un poco de cómo ha sido el reconocimiento luego de varios de sus éxitos musicales.

“He trabajo también con Fonseca y, bueno, me encanta mucho la música cartagenera, de hecho hace tres años grabé con Míster Black, respeto mucho su género e interpretación.

“Yo no me lo esperaba, no soy de esos que les gusta la fama o generar reconocimiento, yo fluyó y me gusta complacer al publico y también complacerme a mi. Me gusta expresar muchas cosas a través de mis letras, de mi música.

Más del sencillo

‘El Rehén’ es una canción producida por Tainy, quien se destaca por su actual trabajo en Billboard con ‘I like it’, de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin.

El sencillo también tiene video, y el audiovisual muestra una historia que comenzó desde su tema musical ‘Uh La La’, este muestra una transacción mal llevada de ‘Xantos’, por lo que lo secuestran, se convierte en un rehén que después es liberado por su pareja. La historia transcurre en la ciudad de Miami, en el mítico South Beach, y tiene un toque cinematográfico, como a ‘Xantos’ le gusta, ya que estudió Arte Dramático.

El video estuvo dirigido por Gus, de Mastermind Entertainment, con la dirección de fotografía de Nicolás Aguilar, ganador del premio Kodak, la corrección de color a cargo de Bryan Smaller de la empresa Company 3 de Los Ángeles y los efectos por Alex Cueto.

Y de ‘Xantos’

El puertorriqueño estudió teatro y para él, el teatro siempre ha sido una pieza fundamental en su vida.

Su género favorito es el rap y nos confiesa que admira artistas que han llevado este género a ser reconocido en todo el mundo como Vico C, Eddie Dee y Tego Calderón, que a través de sus composiciones, despertaron en él, la inspiración para comenzar en el mundo de la música.

Su primer disco se tituló ‘Revolucionario’ (2015) y fue editado por el sello discográfico de Juan y Nelson Entertainment. Esta producción estuvo acompañada de 11 temas de ritmos urbanos y una lírica inteligentemente emocional y pícara, labor en su totalidad del reconocido productor Tainy, quien ha sido galardonado por sus trabajos con las estrellas Ricky Martin, Wisin & Yandel, Romeo Santos y otros grandes de la industria.