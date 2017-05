Amparo Grisales y Ernesto Calzadilla revolucionan las redes con beso en la boca

El rating de Caracol se disparó y la audiencia quedó sorprendida luego de ver el beso que le dio Amparo Grisales al presentador Ernesto Calzadilla durante las galas especiales de ‘Todos por Mocoa’, que se llevaron a cabo en medio de los capítulos de Yo me llamo, 'La Revancha', el pasado 28 de abril.

La polémica muestra de afecto quedó registrada en video y con ella llegaron los miles de comentarios en redes sociales, de usuarios sorprendidos por el inesperado acto.

Luego de que la presentadora Jessica Cediel hablará sobre el perdón e invitará a los televidentes a darse un abrazo en señal de paz, expresándoles a sus seres queridos cuánto los aman, los jurados del reality pusieron el ejemplo y comenzaron a abrazarte, por lo que Calzadilla no quiso quedarse atrás y se dirigió hacia ‘La Diva de Colombia’, quien lo recibió con besos en la boca, que él sin reparos, correspondió.

Según la revista TVyNovelas, en días pasados Grisales aclaró los rumores de la supuesta relación que tendría con el ex de la reconocida actriz Lorena Meritano.

“Yo nunca he negado un polvo, pero tampoco me gusta que me inventen los que no me he echado, porque no es justo. con Calzadilla, claro que nos besamos, pero nunca han sido besos de pasión de cama. nunca hemos intentado una relación, hay muchas formas de amar sin que exista sexo ni cama, sin que exista una relación mezclada", aseguró.

El clip, que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones, fue compartido a través de la cuenta oficial de Caracol Televisión en Facebook.

A propósito del especial ‘Yo me llamo Mocoa’, Graciela Torres, mejor conocida como la ‘Negra’ Candela cuestionó la idea de que Amparo Grisales, invitara a los televidentes a donar, ya que la Diva de Colombia ha sido una de las que rompió en lagrimas al ver en video, un recuento de la ayuda que le está brindando el canal a ese municipio.

¿Cuánto donó Amparo a Mocoa?, es la pregunta que realiza La ‘Negra’ Candela en su portal.

Además agregó: “Sería bueno saberlo, porque la devoción no es únicamente con palabras, se hace con obras también. O ¿fue pura estrategia para atraer más sintonía a Yo me llamo?”.