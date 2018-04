¡Ana María Estupiñán se casa!

"Dije síiiiiii!!! y lo diría mil veces más porque eres un hombre tan increíblemente valioso, especial, sensible a la voz de Dios, un hombre conforme a su corazón que definitivamente se confabula con ÉL para sorprenderme y amarme. No tengo palabras, ni puedo agrandar más mi sonrisa; no puedo estar más feliz y agradecida con Dios por amarme a través de ti. ¡Gracias hermoso por hacer de este un día inolvidable, el mejor cumpleaños!".

Con este mensaje, compartido en Instagram, Ana María Estupiñán, conocida por su papel en 'La Niña', anunció que contraerá matrimonio con su novio Mattias Bylin, con quien lleva más de 4 años de relación.

Recordemos que el amorío de la actriz con su futuro esposo comenzó en un campamento que organizó un grupo de jóvenes de la iglesia cristiana a la que ambos asisten. Días después se agregaron a Facebook, empezaron a intercambiar mensajes y ahí se fueron conociendo hasta enamorarse.

Ana María empezó desde muy niña en la actuación con pequeñas apariciones en series y comerciales. Hoy, a sus 26 años, tiene una trayectoria que le augura éxitos: ha sido protagonista de La Pola (RCN), novela basada en la vida de Policarpa Salavarrieta, uno de los personajes importantes en la independencia de nuestro país; de La Ronca de Oro (Caracol), donde interpretó a la cantante Helenita Vargas; y La Niña, serie que narra la historia de una menor que fue reclutada por la guerrilla.