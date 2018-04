Andrea Serna y Santiago Cruz, juntos por una buena causa

Por: Sofía Flórez Mendoza

Para ver un cambio en la sociedad no basta con soñarlo, es necesario hacer que suceda y eso es algo que Andrea Serna y Santiago Cruz tienen bien claro. La presentadora y el cantautor se unieron hace un tiempo a la labor de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar y ayer se olvidaron de sus agitadas agendas y llegaron a Cartagena para disfrutar un día junto a madres jóvenes, conocer sus historias y escuchar cómo han cambiado sus vidas gracias al apoyo que reciben en ‘la Juanfe’.

Las chicas de la fundación rieron y lloraron de la felicidad y, por supuesto, se tomaron cientos de fotos con Andrea y Santiago. Sintieron tanta confianza, que se despojaron del miedo y contaron sus impactantes historias.

A Andrea se le vio feliz, muy encariñada con los niños y con las mamás de la fundación. La presentadora es embajadora de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar desde el año pasado y desde entonces apoya foros y otras actividades, pero solo hasta ayer conoció sus instalaciones en Cartagena, en Ternera.

“Cada vez soy más consciente de la importancia de darle eco a todas estas iniciativas, la idea es invitar a las personas a convertirse en agentes de cambio y que entiendan que a partir de las pequeñas acciones es cuando realmente veremos un cambio en el país”, sostiene Andrea.

“Además de mi trabajo, me gusta estar en esto y desde que soy mamá aún más, porque se trata de construir lo que yo me sueño para mi hija, lo que me imagino que debe ser el país”.

Santiago sí está en ‘la Juanfe’ desde su creación. “Para mí es un honor y una responsabilidad enorme ser un embajador de esta bella causa”, asegura el ibaguereño. Para él, su labor en ‘la Juanfe’ le ha ayudado a comprender que lo que hace “tiene un sentido más allá de una canción y del reconocimiento de la gente”.

¿En qué más andan?

Andrea nos confesó que, como hace tres años trabaja con una reconocida marca de calzado, se le midió a diseñar colecciones de zapatos y estará en un evento de moda en Milán, Italia. El año pasado estuvo en Praga.

Santiago, por su parte, está cerrando su tour ‘Interplanetario’ y preparando un material discográfico que saldrá pronto a la luz.