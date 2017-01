Andrea Tovar criticada por su manejo de inglés en Miss Universo

Hace aproximadamente un mes la reina Andrea Tovar en entrevista con el periódico El Universal contó que tenía una dura preparación para el Miss Universo, entre el cual practicar el inglés, era una de sus tareas principales. (Lea aquí: “No seré una ‘reinita’ más en Miss Universo”: Andrea Tovar)

Sin embargo, la colombiana que llegó hace 4 días a Manila, Filipinas, lugar donde se realizará el certamen el próximo 29 de enero, ya dio de que hablar por su básico manejo del idioma inglés. (Lea aquí: Andrea Tovar llega a Filipinas este fin de semana)

Con un comercial de la plataforma Open English, han comparado y criticado a Andrea Tovar, tras hacerse viral en Instagram un video donde la representante colombiana en la gala de bienvenida del concurso respondía en inglés las preguntas de varios periodistas, pero en algunas partes de la conversación pedía que le repitieran lo dicho o insistía en el uso de algunas palabras como: 'beautiful' y 'amazing'.

Algunos aplaudieron a la reina el atreverse a hablar otro idioma, pero muchos criticaron su presentación. Estos son algunos de los comentarios.

"Su inglés es muy malo, creo que debió de ponerle más empeño se ve muy mal que a cada rato diga ahhh what ? ahhhh what? Son puntos menos a está chica". "Me entristece que no se desenvuelva tan bien con el idioma. No se si sea falta de confianza en ella misma o falta de estudio. Espero nos sorprenda en una próxima ocasión", fueron algunos de los mensajes en la red social.

Aquí te dejamos el video para que saques tus propias conclusiones

Pese a ser criticada por el manejo de otro idioma, Andrea Tovar en el primer desfile en traje de baño del Miss Universo mostró sus definidas curvas y excelente pasarela dejando a muchos impactados.

La ganadora del mejor cuerpo fue la reina de Venezuela, pero Andrea Tovar, Catalina Paz Cáceres de Chile, Keity Drennan de Panamá y Noelia Freire de España fueron otras candidatas que enamoraron con sus cuerpos.

Finalmente cabe recordar que el presentador de esta edición del concurso de belleza será nuevamente Steve Harvey. Recordado por anunciar a la colombiana Ariadna Gutiérrez como ganadora de Miss Universo 2015, pero a los pocos minutos aclaró que había confundido los resultados y que era Pia Wurtzbach, de Filipinas, la real ganadora del certamen. (Lea aquí: Steve Harvey volverá a presentar Miss Universo)