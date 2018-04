El último mensaje de amor que le dedicó Michael Ortega a Andrea Valdiri

Luego de que la reconocida bailarina Andrea Valdiri hiciera oficial, a través de La Red, el fin de su relación con Michael Ortega, el jugador publicó un emotico mensaje en Instagram dedicado a ella, en el que dio a entender que está muy enamorado y que luchará por su amor.

“Muchos dicen que si amas algo lo debes dejar ir. Por favor. Solo un cobarde debería dejar algo que realmente ama y no lucha por ello, si no lo consigues, por lo menos sabrás que diste la vida, por algo más alto que tu: El amor. Si el oro se oxida, no era oro, si el amor se acaba, no es amor. Y por favor aprende esto querido no porque hayas llegado al final, al último lugar al corazón de alguien no significa que eres lo menos importante, para mi esto significa que todos los anteriores, no fueron lo suficientemente importantes, para permanecer para siempre”, se escucha en el video.

Para tí @andreavaldirisos Una publicación compartida de Michael Ortega (@michaelortegad) el 22 Abr, 2018 a las 2:07 PDT

Ante la publicación, los seguidores notaron que la intensión del futbolista es recuperar el amor de la barranquillera y no dudaron en etiquetala y escribirle mensajes para que vuelvan a ser la pareja que fueron antes.

“El amor todo lo puede. Sigan luchando si aún hay amor no se rindan”, “luche por ese amor contra viento y marea” y “el amor es grande nada detiene el destino”, fueron algunos de los comentarios.

En redes sociales se evidenciaban las muestras de amor de la pareja, sin embargo, ayer se conoció que terminaron su compromiso porque la familia de Ortega no aceptó a la también modelo.

“Gran parte de su familia no me aceptaba porque estigmatizan el hecho de que sea modelo en Instagram: 'ella baila de esta manera, o es mala mujer’”, expresó Valdiri en La Red.

Los rumores de su separación comenzaron hace dos meses, cuando borraron todas sus fotos en Instagram y Michael compartió una historia con un mensaje muy contundente.