Andreina Fiallo, ex de Fredy Guarín, vuelve a apostar por el amor

Todo indica que Andreina Fiallo, exesposa de Fredy Guarín, está disfrutando de las mieles del amor. Así lo indicó a través de un video en Instagram, donde le agradece a su pareja -cuya identificación se desconoce-, por su compañía.

El clip, que está acompañado de la canción 'Abrázame muy fuerte amor' de Juan Gabriel, es una recopilación de diferentes momentos que ha disfrutado Andrea junto a su enamorado.

"Me has hecho ser quien soy, devolviéndome esperanzas y sueños, me he enamorado de mis días, de la vida y de lo que hay en ella. Me cambia de humor con una sonrisa, la fortuna fue mía por conocerle y estoy agradecida por esto, agradecida por él ...", dijo la cucuteña.

Tras la publicación, los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar y muchos usuarios aprovecharon para enviarle éxitos en su nuevo compromiso.

"Ay mujer bella. pero sin tantos rodeos para cuando la fotos con el afortunado osea el novio", "felicidades toda una dama", "simplemente alegra ver a gente buena vivir cosas buenas", son algunos de los comentarios.

Así las cosas, Andreina demuestra que Fredy es historia del pasado y ya no se desvive por él ni le da importancia a su relación con Sara Uribe.

"El lujo de ser feliz ahora. Utiliza tus vivencias siempre para ser más grande y mejor ser humano, no las utilices como excusa a tus errores, ni para victimizarse el pasado ya pasó, y no tiene que hacer parte del presente, mucho mucho Amor y Dios los bendiga", escribió en un post la también modelo hace 5 días.