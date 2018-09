Andy Brand, un nuevo talento de la champeta nace en Cartagena

Brandon Andrés Osorio Jiménez inició su carrera a sus 16 años. Gracias a su gran voz, ha estado en varias agrupaciones de vallenato en la ciudad y hace un tiempo se convirtió en corista del cantante Alex Martínez.

Desde muy pequeño también lo atraía la champeta, de la que estuvo distante hasta hace dos años cuando se dio cuenta el buen momento por el que pasaba este género en Cartagena. Los también intérpretes Luister y Micky Love lo motivaron a dar el salto, y su mánager, Bladimir Ramírez, le dio el apoyo para comenzar en esta nueva etapa.

“Siempre me ha gustado la champeta, lo que pasa es que antes no le daban el valor necesario y mis papás no querían que yo fuera cantante de este género. Que lo fuera de cualquier otro, pero de champeta no, así que me decidí por el vallenato”, cuenta.

Ahora es Andy Brand y acaba de ser presentado oficialmente como artista de El Imperio con su canción ‘El Tatequieto’, de la autoría del soplavientero Alex Ruiz, aunque antes ya había grabado el sencillo ‘No voy a llorar’, del mismo compositor.

‘El Tatequieto’, que está incluido en el Volumen 17 de El Imperio y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, -explica el artista- “es una canción que inspira a motivarse, a salir adelante. Habla sobre esas personas que creían que estaban mal pero que, por el contrario, están en el mejor momento de su vida”.

Andy Brand espera que su nueva canción se convierta en un éxito y de esa manera ir encontrando un estilo que lo identifique dentro del género, sin imitar a otros artistas. “Normalmente uno siempre tiene una guía a seguir, y mi referente es Eddy Jay, pero no lo imito. De él me gusta su manera de interpretar, su color de voz. Para mí es el mejor intérprete que tiene la champeta y también canta salsa, reguetón... es un artista muy versátil”.

Dentro de sus proyectos futuros, Andy espera hacer una fusión champeta-vallenato. “Me gustan ambos géneros al mismo nivel. Así como soy champetúo también soy vallenatero y me gustaría incluirlo en mi proyecto, incluirle el acordeón, la guitarra, el bajo, la caja, la guacharaca, pero eso será más adelante”.