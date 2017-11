Andy Rivera y Lina Tejeiro, ¡qué pareja!

La excusa perfecta para que Andy Rivera y su novia, la actriz Lina Tejeiro, se pegaran la rodadita por Cartagena fue el trabajo. El reconocido reguetonero promociona por estos días ‘Bailando fue’, un sencillo que ya tiene más de seis millones en YouTube y en plataformas como Spotify también ha sido exitoso. “Siento que el romanticismo, la letra y todo lo que expresamos en la canción, ha hecho que la gente se conecte con ella, la dedique y la quiera bailar. Esta canción es para recordar a alguien muy especial, esa persona que siempre quieres tener cerca, puede ser tu pareja, o tu hija, mamá... cualquier persona especial”, cuenta Andy.

Andy compuso ‘Bailando fue’, se le midió a bailar en el video oficial y nos confiesa que fue un arduo trabajo de dos semanas junto a la coprotagonista, Sofía. Y Lina siempre estuvo ahí, apoyándolo. “Tengo que reconocer que hizo un enorme esfuerzo, desde que se sentó a escribir la canción, hasta que bailó para el video y también hoy, desde que se levantó para venir a promocionar el sencillo”, añade Lina.

Cada uno nos cuenta de sus proyectos a corto y mediano plazo... ¿Suenan campanas de boda?

ANDY

Cuando empezó 2017, cambió todo mi equipo de trabajo, así que tuve que parar musicalmente un momento, pero ya nos acoplamos y de mitad de año para acá, el equipo ha trabajado a mil. Tenemos un mixtape de seis canciones, ya soltamos dos cortes: uno se llama ‘Será’, también un trap muy limpio e increíblemente bonito (’Stripper’) y en noviembre sale el tercer corte del mixtape.

Nos vamos para Perú de gira promocional, allá estaremos haciendo dos fechas, a parte de la gira de medios.

En diciembre sí tendremos el tour de shows y familia para cerrar el año como se debe.

LINA

Tengo muchos proyectos personales, muchas ganas de sacar mi canal de YouTube. No le he hecho porque hay que invertir en computador, cámara... Y la idea es hacerlo yo directamente, porque hay muchas productoras que quieren hacer parte del proyecto, pero quiero mostrar algo muy orgánico a mis seguidores, algo muy yo y no quiero una producción, no quiero que nadie me diga qué tengo que decir o qué tengo que hacer.

Estoy pensando muy bien sobre el primer capítulo, porque quiero que mis seguidores se emocionen tanto como yo con él. Y tengo entre manos un proyecto más a largo plazo, estoy en el proceso de crear mi marca, la empresa y registrarla, y más adelante lanzar un producto de belleza -puede ser-.

ANDY+LINA

¿Hay planes próximos de boda?

“No, no tan próximos. Se habla del tema, lo soñamos. Es lo que queremos, pero ahora cada uno está enfocado en su carrera, en construir un futuro estable para luego tomar una decisión tan seria como el matrimonio”, dice Lina, y enseguida interviene Andy: “Está dentro de lo que hablamos”.