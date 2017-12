Ángel Caraballo, el cantante de Los Inéditos que ahora es pastor

El álbum ‘Él es la roca’, de Ángel Caraballo Gómez, contiene mucho más que simples canciones. Cada uno de los nueve temas del CD es un mensaje esperanzador que él asegura haber escuchado del mismísimo Dios.

Ángel es músico y pastor cristiano, tiene 50 años y desde los 5 está hipnotizado con la música, de manera que para llegar a ‘Él es la roca’ tuvo que atravesar un camino largo, donde se le atravesaron la desesperanza y los problemas, pero al fin va ganando la esperanza.

Así comenzó

Creció escuchando boleros, salsas, jazz, bossa nova y un día fue a ver un espectáculo en la Plaza de La Aduana, y supo que la música sería parte importante de sus días. “Siempre fui un niño necio, veía a uno de mis hermanos tocar cualquier instrumento y yo los cogía, así fui tomándole más y más amor a la música. Recuerdo que esa vez, en La Aduana, tocaban Los Inéditos, la recordada orquesta del Colegio Inem, y yo dije: ‘quiero estudiar ahí y tocar así’. Luego entré a estudiar en el Inem y formé parte de la orquesta por años”, dice. Ángel es bajista y cantante. Formó parte de otros grupos tropicales, como la Orquesta de Michi Sarmiento y la Orquesta Éxodo y estudió música en Barranquilla.... pero, ¿cómo pasó de la música secular a la cristiana?

“Dios llamó desde que nací, pero a los 5 años, un pastor oró por un hermano mío que nació prematuro. A mí me dijo que iba a ser un siervo de Dios, mi hermano falleció. Luego, conocí al director del grupo de alabanza musical de una iglesia, y él me invitó a trabajar ahí como asesor. Yo iba escuchando la palabra y los mensajes que daban en la iglesia me iban calando, sentía que caían en mi vida y le contaba a mi esposa”, explica Ángel, padre de tres hijos. Después comenzó a tener problemas matrimoniales, porque “en la música hay tres F: fama, fortuna y faldas. En el 96, mi matrimonio estuvo a punto de derribarse, pero decidí dejar todo en manos de Dios y él lo restauró. En el 98 dejé la música secular e incursioné en la gospel”.

Pasaron años, vendió libros y arreglos navideños, fue docente de música y en 2008 determinó dejar todo para dedicarse de lleno a Dios.

Ahora lanza su álbum ‘Él es la roca’, en el que también participaron sus hijos Ángel y Andrea. “Por fin sentí que estaba listo y después de muchos años traemos esta producción, que lo único que quiere es llevar un mensaje de esperanza a todo el que escuche nuestras canciones”.