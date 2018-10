Ángela Ponce, candidata trans, reveló cuáles son las cirugías que se ha hecho

Ángela Ponce, Miss España, es, sin duda, la mujer que más está dando de qué hablar por estos días, pues es la primera candidata trans en ir a Miss Universo. (Lea aquí: Video: así lucía Angela Ponce, Miss España, antes de ser mujer)

A raíz de su elección, muchas son las preguntas que han surgido sobre esta hermosa representante española que se catapulta cada vez más como favorita a llevarse la corona universal.

A través del medio estadounidense The New York Times, Ángela respondió a las inquietudes sobre si se practicó o no una reasignación de sexo, revelando todo aquello que ha tenido que hacer para sentirse bien consigo misma.

Ponce confesó que se ha practicado 2 cirugías. La primera, es una vaginoplastia, cirugía con la que se modificó los genitales de nacimiento y la segunda, los implantes en su pecho. Además, ha tomado hormonas para verse como la mujer que es hoy.

Sin embargo, su mensaje para los adolescentes es que “la cirugía vaginal es una decisión personal y que no es esencial para ser mujer", dando una reflexión de aceptación y diversidad para combatir el bullying y los prejuicios de la sociedad.

Hasta el momento, Ángela es una de las aspirantes con mejor cuerpo. Sus medidas son 90-61-90, figura que cualquier mujer desearía tener y un punto a su favor, que la ayudaría a quedarse con el título de la más bella del universo 2018.

Aunque Ponce ha sido blanco de críticas, principalmente de mujeres y reinólogos, no cabe duda de que tiene con qué dar la batalla en el certamen.

“Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, yo soy una mujer con una característica diferente y creo que entro dentro del abanico de la diversidad que es ser mujer", son las palabras de la candidata, quien reiteradamente ha tenido que enfrentarse en medios y redes sociales.