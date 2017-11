Ante la Onu, Angelina Jolie clama contra la violancia sexual

Angelina Jolie es una de las estrellas de Hollywood más comprometidas con la defensa de la igualdad de género y los derechos humanos. Un mes después de que la actriz confesara haber sido víctima de acoso sexual por parte de Harvey Weinstein, Jolie ha acudido a la Conferencia de Defensa de la Paz de las Naciones Unidas en Vancouver, donde ha ofrecido un discurso en el que ha condenado la violencia sexual.

"La violencia sexual está en todas partes: en la industria en la que trabajo, en los negocios, en las universidades, en la política, en las fuerzas armadas y en todo el mundo", afirmó la protagonista de 'Maléfica', que insistió en la necesidad de proteger a las mujeres para evitar las violaciones.

"Muy a menudo este tipo de crímenes contra las mujeres no se toman en serio, sino que se describen como una pequeña ofensa por parte de personas que no pueden controlarse a sí mismas, como una enfermedad, o como algún tipo de necesidad sexual exagerada", lamenta Jolie. "Un hombre que maltrata a las mujeres no es un obseso sexual. Es un abusador", sentencia la actriz.

"La violencia sexual es un obstáculo crítico para lograr la igualdad de las mujeres y nuestros derechos humanos plenos", sentenció Jolie, que señaló que la violencia sexual se emplea a menudo como un arma de guerra. Asimismo, Jolie ha condenado la violencia sexual que sufren las mujeres rohingya en el norte de Birmania y que buscan refugio en Bangladesh.

Angelina Jolie es embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas desde el año 2001 y desde 2012 es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).