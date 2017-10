Ante denuncias, agrupación cancela premio a Kevin Spacey

La Academia Internacional de las Artes y Ciencias Televisivas canceló los planes para otorgar un premio a Kevin Spacey, a la luz de las denuncias de que el actor intentó tener relaciones sexuales con un varón adolescente.

La Academia "no honrará a Kevin Spacey con el Premio de Fundadores de los Emmy para el 2017", dijo la organización en un comunicado.



El galardón honra a individuos "por cruzar barreras culturales por el bien de la humanidad" y debía entregarse el 20 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Otros premiados han sido Steven Spielberg, Shonda Rhimes y J.J. Abrams.



El actor Anthony Rapp contó que Spacey le hizo sugerencias sexuales inapropiadas en 1986, cuando tenía 14 años.



Por otro lado, Netflix anunció que suspenderá la producción de "House of Cards" debido a las acusaciones por acoso contra Spacey.



En un comunicado conjunto emitido el martes, Netflix y la empresa productora Media Rights Capital anunciaron que la producción de la serie ha quedado suspendida hasta que se resuelva la situación "y cualquier reserva que puedan tener los integrantes de nuestro equipo y nuestro elenco".



Una vocera de Netflix se negó a dar más detalles sobre lo ocurrido. El lunes, ejecutivos de las dos empresas viajaron a Baltimore, Maryland, para reunirse con actores y otros realizadores de la serie. Ese día Spacey no tenía previsto trabajar.



El lunes Netflix había anunciado que la serie, sobre el poder, las intrigas y traiciones en Washington, llegaría a su fin después de la próxima temporada. La compañía aseguró que esa decisión se había tomado antes de las acusaciones contra Spacey.



Spacey ha pedido disculpa por el incidente, del cual asegura no acordarse pero dice que pudo haber surgido de "estado de ebriedad". Además por primera vez habló en público sobre su homosexualidad, lo cual despertó acusaciones de que estaba tratando de cambiar de tema.