Antonio Banderas interpretará a Picasso en la serie "Genius"

El actor español Antonio Banderas interpretará al pintor Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie de National Geographic "Genius", informó hoy la cadena por medio de un comunicado de prensa.

"La vida de Pablo Picasso me ha fascinado desde siempre y tengo un enorme respeto por este hombre con el que, además, comparto lugar de nacimiento en Málaga", afirmó el actor.

"Estoy encantado de trabajar con National Geographic, Brian Grazer, Ron Howard, Ken Biller y con el resto del equipo de 'Genius' para narrar la auténtica historia de uno de los pintores más innovadores en todo el mundo", añadió.

La vida y obra del autor del "Guernica" y "Las señoras de Avignon" centrará la segunda temporada de "Genius", que en su primera tanda de episodios contó con Geoffrey Rush y giró en torno a la figura del físico Albert Einstein.

La nueva temporada de "Genius" se estrenará en 2018 con diez nuevos capítulos y volverá a contar con la supervisión de Brian Grazer y Ron Howard.

"Antonio fue una elección lógica ya que él, al igual que Picasso, tiene un enfoque de la vida sin limitaciones y nos va a aportar la autenticidad que buscamos", señaló Ron Howard.

"Desde Pancho Villa a Ernesto 'Che' Guevara, Antonio tiene un amplio historial de éxito a la hora de interpretar figuras icónicas y extraordinarias con una gran honestidad e intensidad. Con Picasso, estoy deseando ver su interpretación del hombre que se esconde detrás de la grandeza artística", indicó, por su parte, Brian Grazer.

National Geographic, que con "Genius" obtuvo el mejor estreno del canal en su historia, apostará en la continuación de este show por narrar cómo Picasso imaginó e interpretó el mundo de manera completamente heterodoxa, y cómo generó más de 50.000 obras de arte, todo ello mientras hacía frente a tumultuosos matrimonios y disfrutaba de numerosos romances en tiempos políticamente convulsos.

La cadena recuerda que Picasso pasó la mayor parte de su vida en el París de mediados del siglo XX, donde entabló amistades con artistas como Ernest Hemingway, Coco Chanel, Henri Matisse, Marc Chagall y Jean Cocteau.

Banderas (Málaga, 1960), cuya carrera en Hollywood incluye papeles en "Desperado" (1995) o "The Mask of Zorro" (1998), es un conocido admirador del trabajo de Picasso.

Esta misma semana, el español compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparecía visitando una exposición sobre el pintor.

No es la primera vez que Picasso se cruza en su carrera interpretativa, ya que durante años ha estado involucrado en un filme que sería dirigido por Carlos Saura sobre el maestro de la pintura pero que nunca ha llegado a rodarse.

"Se han salvado los problemas que había de derechos con un nuevo guion, pero no lo tengo claro. Me comprometí con Carlos con el anterior guion, que tenía un impacto emocional más profundo y un ritmo narrativo maravilloso para reflejar lo que ocurrió en esos 33 días en los que creó 'Guernica'", dijo Banderas en una entrevista con Efe el pasado marzo.

En este mismo sentido, la semana pasada Saura mostró su optimismo por este proyecto con Banderas: "Es una historia preciosa. Llevo años luchando con ella y siempre ha habido algún problema. Cuando podía Antonio, no estaba el dinero, o cuando estaba el dinero, no podía Antonio o no podía yo. Esa maldición la vamos a superar".