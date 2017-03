Antonio De Carlo estará en Cartagena

El reconocido cantautor y actor mexicano, ganador de dos Emmys, vendrá a Cartagena del 4 al 12 de abril.

Antonio De Carlo ha estelarizado varios melodramas al lado de actrices como Verónica Castro, Gabriela Spanic y Kate del Castillo.

“Hacía mucho tiempo quería visitar Cartagena, Curro Guzmán me ha invitado desde hace años y tendré la oportunidad de ir y además de conocer la ciudad, podré compartir mi música, que es una fusión de rock, pop y blues. Por supuesto también quiero mostrar mi monólogo: ‘El magnicidio perfecto’”, dice.

El monólogo presenta a un sarcástico líder judío alemán, Joan Fürst Káiser, quien vivió en esa Alemania hitleriana de los años 1930’s. Fürst Káiser se burla no solo de otros líderes de su tiempo, del sistema y hasta de su propia muerte, la cual relata Antonio De Carlo: “es impresionante cómo con frecuencia muchas personas jamás se preguntan qué hay detrás de un líder, ¿cómo vive? ¿Qué siente y piensa? Joan Fürst Kaiser enfrenta al espectador en una retórica constante que le lleva no solo a reír a carcajadas, sino a la reflexión, porque como bien cita en uno de los textos 'quien no conoce la historia está condenado a repetirla y cometer los mismos errores'. Es una obra que cuando la escribí, en 1984, jamás pensé que siguiera impactando después de tantos años”, concluye De Carlo.