'Aquel capricho', lo nuevo de Raymond Céspedes

Su paso por el reality del Canal Caracol, ‘A otro nivel’ le permitió a Raymond Céspedes que Colombia y en otras regiones del mundo como México conocieran de su gran talento, sin embargo para él una de las cosas más importantes fue aprender a ser mucho más humilde a pesar que el éxito toque la puerta, además otra de las grandes lecciones fue confiar en su talento y capacidades, las mismas que lo llevaron a ser parte del famoso programa. Ahora varios meses después de su paso por la televisión, el cartagenero está feliz de estar de vuelta a lo suyo, la música.

Con una historia común

‘Aquel capricho’ es el nombre del más reciente sencillo de Raymond Céspedes, una canción que ha tenido excelentes comentarios de colegas y seguidores del salsero. “A la gente le ha gustado muchísimo pues me dicen que se identifican la letra. La verdad es que todos hemos sido el capricho de alguien, me incluyo”, afirma entre risas el cartagenero, quien revela que es el compositor de este éxito.

‘Aquel capricho’ ya tiene video oficial, fue presentado hace unas semanas en un reconocido restaurante de la ciudad, en él, Raymond demostró todas sus habilidades para la actuación. “La verdad es que tuvimos varias experiencias de las que ahora nos reímos. Durante el rodaje en Caño del Oro cuando nos vieron con las super cámaras pensaron que grabábamos una película y hasta se enamoraron de algunas de nuestras pertenencias pero la música todo lo puede así que salimos bien librados”, admite el talentoso joven.

El video de ‘Aquel capricho’ fue grabado entre Cartagena y Caño del Oro, y Ramón Villalba fue el encargado de dirigirlo.

Con todas las de la ley

Además de la promoción de ‘Aquel capricho’, con la que estará de visita por ciudades como Barranquilla e incluso Bogotá, Raymond se encuentra trabajando en lo que será su próximo álbum.

“Serán 10 canciones en los que me escucharán en diferentes facetas, aún no le tengo nombre pero sí tengo claro que vienen algunas colaboraciones con artistas de otros géneros como el urbano, espero que como siempre, Cartagena me apoye”, finaliza.

En unas semanas Raymond estaría viajando a México a promocionar su canción pues en el país azteca ha logrado tener una gran acogida.