"Are You The One" regresa a MTV con una versión repotenciada

"Are You The One? El match perfecto" regresa para una segunda temporada con nuevos participantes y un premio más grande, pero también con más escenas de conflicto a lo largo de 60 capítulos.

En la primera temporada hubo 10 capítulos, pero gracias al éxito que tuvo se amplió a 60 y se pasó de 20 a 24 participantes.

"Van a poder ver lo de todo un día en nuestras vidas", dijo Adolfo de la Fuente, un actor de 27 años que participa en este reality.

El premio del programa de la segunda temporada, que se estrena el lunes a las 9:00 PM por MTV Latinoamérica, subió de 150.000 dólares a 200.000. La condición para obtenerlo sigue siendo la misma: todos los participantes deben encontrar a su pareja perfecta.

Los capítulos fueron grabados a la orilla del mar en Troncoso, Brasil, con concursantes de Chile, Venezuela, Colombia y México.

Diana Molina, quien es bailarina y originaria de Sonora, México, es una de las solteras. Dijo que comenzó "muy emocionada" con una estrategia en mente para encontrar a su pareja hasta que "empezaron a pasar muchas cosas que se embarraron en mis emociones".

"Estar ahí adentro era muy, muy pesado, estar conviviendo con tantas personalidades tan fuertes", dijo Molina, de 24 años.

El programa es presentado por el actor mexicano Vadhir Derbez, quien trató de conocer bastante a los participantes e incluso llegó a darles consejos para sus relaciones.

"Para mí fue muy importante poder sentir la química con ellos, poder tener una relación orgánica y real en la que realmente sí me involucré con ellos y era bonito ver cómo iban pasando las cosas", dijo. "Tratar de ser como el mediador que hacía que se enfrentaran o que ellos mismos se perdonaran".

La producción realizó exámenes psicológicos y hablaron con los familiares de los participantes para encontrar las parejas perfectas, pero una cosa es lo que dicen los tests y otra lo que suelen decir sus corazones.

"Es muy complicado ahí estar escogiendo porque de repente te enamoras de alguien que no es tu compatible, pero eso es lo que hace que las situaciones se están dando dentro de la casa y que sea algo entretenido cuando lo vean", dijo de la Fuente.