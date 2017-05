Ariadna Gutiérrez, modelo y ex Señorita Colombia, publicó algunas imágenes en sus redes sociales en las que deja ver que cambió su color de cabello. La ex virreina universal ya no luce su melena castaña clara, ahora es rubia. La actriz en la película 'xXx: Return of Xander Cage' decidió unirse a la moda de los rubios, en una tonalidad de amarillo quemado.

¿Qué 'look' te gusta más?

Un poco de ayer little bit from yesterday! Hair and make up by this angel thank you my love ! @bbellabymillie #pressday #xxxthemovie @latinwe @paramountpics Una publicación compartida de Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) el 3 de May de 2017 a la(s) 3:06 PDT