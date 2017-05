Ariana Grande ayudará a los familiares de los fallecidos en el atentado

En medio del trauma que le dejó el atentado terrorista que realizaron durante su concierto en Mánchester, el pasado lunes, Ariana Grande decidió apoyar a los familiares de las 22 víctimas.

Así lo informó el Daily Mail, asegurando que la intérprete de 'Side To Side' planea costear todos los gastos de los funerales, y además se comprometió a ayudar a las familias en todo lo que pueda, incluso se ha acercado a platicar con varias de ellas para expresarles sus condolencias.

En medio de la tragedia, sus fans, conocidos como arianators, tuvieron un increíble gesto con ella, pues con el hashtag #ProjectOLT impulsaron una campaña en Twitter que logró llevar al primer lugar de iTunes de Reino Unido el tema One Last Time, el cual pertenece al disco My Everything, lanzado en 2014.

La canción fue escogida porque precisamente fue la última que la artista estadounidense interpretó en su show en Mánchester, que minutos después se convirtió en un fatídico recital tras el atentado terrorista. “Deshecha. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", fueron las primeras palabras de Ariana luego del ataque.

Actualmente, la cantante se encuentra en su ciudad natal Boca Raton (Florida), donde está recibiendo el apoyo de su familia y su novio, Mac Miller.