Arnold Schwarzenegger de "buen ánimo" tras cirugía

Arnold Schwarzenegger se encuentra de buen ánimo mientras se recupera de una cirugía de corazón en un hospital de Los Ángeles.

El protagonista de "Terminator" y ex gobernador de California, de 70 años, fue sometido a un procedimiento para reemplazarle una válvula el jueves. Su portavoz Daniel Ketchell dijo que, al recuperar la conciencia, el actor dijo "estoy de regreso" en alusión a su famosa frase de esa serie de cintas.

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6

— Daniel Ketchell (@ketch) 30 de marzo de 2018