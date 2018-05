Artista cartagenero Leo Fénix salió de la cárcel

¿Qué ha pasado con el caso de Leo Fénix?, ¿Al fin continúa recluido en la cárcel de Ternera? Eran algunas de las preguntas que más le hicieron a lo largo de estos meses a Dj Jose Mix, manager del cantante de champeta, y quien siempre daba una respuesta esperanzadora a todos los que intrigados se acercaban a él hasta por redes sociales para saber en qué estaba el proceso del intérprete de ‘El baloto’.

La mañana del miércoles Jose compartió una fotografía con su amigo y artista, anunciando que había quedado en libertad tras varios meses en la cárcel San Sebastián de Ternera, acusado de violencia doméstica. Q’hubo habló con el músico. (Lea aquí: Leo Fénix a la cárcel tras ser señalado de apuñalar a su pareja)

¿Cuáles fueron sus palabras?

Casi finalizando el mes de enero del presente año Leo Fénix fue llevado a la cárcel de Termera acusado de violencia doméstica, a su salida el cantante solo tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo han apoyado en este difícil episodio de su vida.

“Me siento super contento, le doy gracias a Dios y a mis hermanos, y padres que estuvieron siempre al tanto de cada detalle con el abogado. Me han llamado de todas partes, ahora se me han crecido los fanáticos”, asegura el cantante, quien logró demostrar que la denuncia de su expareja no era certera.

“De todo esto me quedó un gran aprendizaje. Salí con la mente más abierta y con ganas de comerme el mundo, como dicen por ahí ‘vamos pa’ adelante”, dijo con una gran sonrisa.