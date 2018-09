Artistas vallenatos promueven campaña en redes para defender su música

Más de 50 artistas que hacen parte de la Cumbre de artistas de la música vallenata, entre ellos Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Iván Villazón, Felipe Peláez y Peter Manjanrrés, se unieron a la campaña en redes sociales contra el bullying musical.

Lo anterior a raíz de la polémica protagonizada el pasado fin de semana por el locutor Álvaro Álvarez 'El Triple A', quien en estado de alicoramiento, lanzó comentarios despectivos y se burló de la canción 'Fiesta' del cantante Orlando Liñán, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

"Qué ‘fiesta’ ni que ‘fiesta’. Quién va estar de ‘fiesta’ con una caga@#$ de ‘fiesta’. Que lo sepa, es un ‘piazo’ de canción...", expresó el locutor de Olímpica Stereo Valledupar, a quien no solo le bastó con lanzar esas frases y agregó: "algún día Dios me de mi solidez económica pa’ pode’ yo hablá’ independientemente…Yo no tengo porque estar diciéndole bonito a lo feo y feo a lo bonito".

Estas fueron las declaraciones de @AlvaroTripleA que han generado polémica en redes sociales y el rechazo de la Cumbre de Artistas del género. pic.twitter.com/0VIc7NwL11 — Impacto News (@ImpactoNewsCol) 18 de septiembre de 2018

Este lunes, el locutor se excusó diciendo que hay momentos “en el que el demonio hace de lo suyo”. Sin embargo, compositores, acordeoneros, cantantes y demás personas del gremio se mostraron molestos con la situación y utilizaron los hashtag #ElVallenatoSomosTodos y #NoMasBullyingMusical para rechazar las críticas en contra del género musical. Además, publicaron una selfie donde aparecen con la mano en la boca.

"La Cumbre de artistas de la música vallenata acepta las disculpas del señor Álvaro Alvarez y a la vez invita a los medios de comunicación a unirnos en pro de nuestra música y a exaltar los grandes esfuerzos que hacen los artistas para realizar una producción. Nosotros aceptamos las críticas siempre que se haga con el debido respeto. Invitamos a pasar este trago amargo contra el género y a reconciliarnos para continuar en la consolidación del vallenato en el mundo. El vallenato es de gente decente y noble. Dios nos hizo para armonizar el mundo y esa es la misión", es el texto que acompaña a las fotos compartidas en redes sociales.