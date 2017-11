Así celebró Esperanza Gómez la recuperación de su cuenta de Instagram

Esperanza Gómez vuelve a hacer de las suyas en Instagram, pues tras varios días sin la red social, ayer en horas de la tarde, la actriz porno recuperó su cuenta.

A través de un sensual video en Instagram, la actriz expresó que está muy contenta y le contó a todos sus seguidores la feliz noticia. ¿Sin razón? Esperanza Gómez se declaró indignada tras cierre de su Instagram

Asimismo, aprovechó para agradecer a los periodistas Vicky Dávila, Vanessa de la Torre y Julio Sánchez Cristo, quienes le abrieron un espacio en su programa para que contara lo sucedido.

“Ya regresé con mi cuenta @esperanzagomez, así que esta cuenta se la devuelvo a su dueño, uno de mis fans que me la dio sin pedir nada a cambio. Les mando muchos besos y les deseo un feliz día. Estoy muy contenta no olviden nos vemos en @esperanzagomez”, escribió Esperanza junto al video.

Ya regrese con mi cuenta @esperanzagomez así que esta cuenta se la devuelvo a su dueño uno de mis fans que me la dio sin pedir nada a cambio, les mando muchos besos y les deseo un feliz día estoy muy contenta no olviden nos vemos en @esperanzagomez Una publicación compartida de Esperanza Gomez (@esperanzagomezplus) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 2:27 PST

Así las cosas, Esperanza retomará su cuenta @esperanzagomez, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

El viernes pasado la actriz habló con varios medios sobre lo que había sucedido y contó que “cuando yo había publicado fotos de contenido un poquito pasado de tono me mandaron razón que si lo volvía a hacer me cancelaban la cuenta. En esta ocasión, nunca me dijeron nada. Simplemente me despierto, voy a publicar y no puedo”, dijo a Blu Radio.

Se espera que la actriz coja escarmiento y modere su vocabulario y publicaciones.